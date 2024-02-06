فودين يواصل تحطيم الأرقام القياسية مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

حقق فيل فودين نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، رقم قياسي جديد له مع الفر

يق السماوي، وذلك بعد هدفه في شباك فريق برينتفورد، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وتقام في الوقت الحالي؛ مباراة مانشستر سيتي مع نظيره فريق برينتفورد، في الجولة الثالثة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

فودين يسجل هدف مانشستر سيتي الأول في برينتفورد

حيث نجح اللاعب فيل فودين نجم فريق مانشستر سيتي، في تسجيل هدف التعادل الأول لفريقه في الدقيقة 45+3 من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول؛ بعدما كان متقدما برينتفورد بهدف في الدقيقة 21.



وسجل الهدف الثاني لمانشستر سيتي؛ في الدقيقة 53 من عمر الشوط الثاني؛ ليواصل تألقه مع الفريق السماوي خلال مباراة برينتفورد.

فودين يبصم على رقم قياسي له مع مانشستر سيتي

وبعدما سجل فودين الهدف الأول والثاني مع مانشستر سيتي في مباراة برينتفورد، فإن اللاعب هذا الموسم شارك في 34 مباراة، سجل خلالهم 13 هدف، ونجح في صناعة 9 اهداف، أي 22 مساهمة تهديفية حتى الآن.

