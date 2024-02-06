بالاسم ورقم الجلوس .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 عبر بوابة الفجر

بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 عبر بوابة الفجر، وتترقب الكثير من الطلاب وأولياء أمورهم بفارغ الصبر إعلان نتائج الشهادة الإعدادية لعام 2024 في محافظة القليوبية، بعد أن تم الإعلان بشكل رسمي عن النتائج في معظم محافظات جمهورية مصر العربية. ويأتي هذا الانتظار بعد انتهاء عمليات التصحيح والتدقيق في كل مديرية تعليمية على حدة.

حتى الآن، لم يتم الإعلان عن النتائج في محافظة القليوبية، حيث أعلنت المديرية أنه سيتم الإعلان عن النتائج فور الانتهاء من عمليات التصحيح والتدقيق. ومن المتوقع أن يكون هذا الإعلان محطة هامة للطلاب وأولياء الأمور لمعرفة نتائج جهودهم خلال العام الدراسي.

موقعنا الإخباري "بلد نيوز" يلتزم بتقديم جميع التفاصيل المتعلقة بنتائج الشهادة الإعدادية لعام 2024 في محافظة القليوبية فور الإعلان عنها. وسنقوم بتغطية كافة التفاصيل والأخبار المتعلقة بالنتائج، ليكون لديكم كل المعلومات اللازمة بشأن تقدم أبنائكم وتحقيقهم في الامتحانات.

نحن على استعداد لنقدم لكم جميع التحليلات والتقارير حول أداء الطلاب ومستوى النجاح في محافظة القليوبية، وسنعمل على تقديم المعلومات بشكل وافي وشافي لتهيئتكم لاستقبال النتائج بثقة وراحة بال. تابعونا على موقعنا للحصول على آخر التطورات والأخبار بشأن نتائج الشهادة الإعدادية في محافظة القليوبية.

نتيجة الشهاده الاعدادية 2024 محافظة القليوبيه

تستعد مديرية التربية والتعليم في محافظة القليوبية للانتهاء من جميع عمليات التصحيح ورصد درجات الطلاب، ومن ثم سيتم رفع النتائج بشكل رسمي وشفاف عبر موقع بوابة التعليم الأساسي للمحافظة، وكذلك عبر موقع بوابة الفجر باستخدام رقم الجلوس والاسم عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة القليوبية. وفيما يلي خطوات الاستعلام عن النتيجة بالتفصيل:

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024

جاء في مادة اللغة العربية 40 درجة.

جاء في مادة اللغة الإنجليزية 30 درجة.

جاء في مادة الدراسات الاجتماعية 20 درجة.

جاء في مادة الرياضيات 30 درجة درجة.

جاء في مادة العلوم 20 درجة درجة.

موعد ظهور نتيجة الشهاده الاعدادية بالقليوبيه

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة القليوبية بوضوح أنه من المقرر أن تُعلن النتيجة الرسمية لامتحانات الشهادة الإعدادية للعام 2024 يوم الثلاثاء، الموافق 7 فبراير 2024. وقد أكدت المديرية أيضًا أن نسب النجاح هذا العام في محافظة القليوبية قد ارتفعت مقارنة بالعام الماضي، مما يشير إلى جهود مكثفة ونجاحات ملموسة للطلاب والمعلمين على حد سواء.

تم توزيع درجات نتيجة امتحانات الصف الثالث الإعدادي لعام 2024 في محافظة القليوبية الترم الأول بإجمالي مجموع المواد 140 درجة. وتعتبر هذه النتيجة مرحلة مهمة وحاسمة في مسار تعليم الطلاب، حيث تمثل نتيجة جهودهم وتفانيهم خلال العام الدراسي.

من المتوقع أن يكون هذا الإعلان محطة هامة للطلاب وأولياء الأمور، حيث ينتظرون بفارغ الصبر معرفة نتائج جهودهم وتحديد مسارات تعليمية مستقبلية. ومع التأكيد على ارتفاع نسب النجاح، فإن هذا يعكس الارتقاء بمستوى التعليم في المحافظة وتحقيق أهداف التطوير والتحسين المستمرة في القطاع التعليمي.

بعد الإعلان الرسمي عن النتيجة، يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع عليها من خلال المواقع الرسمية لمديرية التربية والتعليم في القليوبية، ومن خلال البوابة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، حيث سيكون بإمكانهم الحصول على تفاصيل النتيجة بسهولة ويسر وفقًا للإجراءات المعتمدة.