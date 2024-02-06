ً الآن .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الفيوم 2024 الترم الأول عبر بوابة الفجر

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الفيوم 2024 الترم الأول عبر بوابة الفجر، وأعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة الفيوم أن أعمال كنترولات الشهادة الإعدادية قد وصلت إلى مراحلها النهائية، حيث يتم حاليًا تجهيز النتيجة لاعتمادها رسميًا من قبل السيد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم. ويهدف ذلك إلى تمكين العاملين بالمديرية من رفع النتيجة عبر الإنترنت، بهدف تسهيل عملية الاستعلام المباشرة عن النتيجة لجميع الطلاب والطالبات، ومعرفة مستوى أدائهم في امتحانات نصف العام.

سيتم توفير كافة التفاصيل حول امتحانات الشهادة الإعدادية في الفيوم للعام الدراسي 2024، بما في ذلك مواعيد وأنواع الامتحانات والمواد المُدرَّسة، إلى جانب آليات الاستعلام عن النتيجة بمجرد صدورها. سيتم توفير هذه المعلومات عبر السطور التالية، لضمان توفير المعلومات الكاملة والشاملة لجميع المعنيين بالموضوع.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الفيوم 2024

بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية لعام 2024، ينتظر الجميع بفارغ الصبر موعد إعلان النتيجة، حيث تمثل هذه النتيجة خطوة مهمة في مسار تعليم الطلاب وتحديد مستواهم الأكاديمي. صرحت الدكتورة أماني قرني، المسؤولة في مديرية التربية والتعليم، بأن أعمال التصحيح وتقدير الدرجات بدأت على الفور بعد انتهاء الطلاب من أداء الامتحانات.

وتحرص الجهات المختصة على ضمان دقة عمليات التصحيح ورصد الدرجات، وقد صدرت توجيهات مشددة للمصححين بضرورة الالتزام بالدقة والعدالة في عملية التصحيح، بهدف ضمان تقديم تقييم عادل وشفاف لأداء الطلاب. وتم التأكيد على مراعاة كافة الإجراءات والتدابير الخاصة بسير اللجان الامتحانية، مما يعكس التزام الجهات التعليمية بتوفير بيئة امتحانية مناسبة وعادلة للطلاب.

وعلى صعيد الأسئلة الامتحانية، فقد أكدت الدكتورة قرني أنه لم يتم تسجيل أي شكاوى من قبل الطلاب أو أولياء الأمور، مما يشير إلى رضاهم عن مستوى الأسئلة وعدالتها. وهذا يعكس جهود الجهات التعليمية في تصميم امتحانات مناسبة تعكس محتوى المنهج وتستند إلى معايير التقييم العادلة.

يأتي هذا البيان لتطمين الطلاب وأولياء الأمور بأن العملية التعليمية تسير بشكل صحيح ومنظم، وأن الجهات المعنية تبذل جهودًا كبيرة لضمان نزاهة العملية التعليمية وتقديم بيئة دراسية ملائمة لتحقيق أقصى استفادة للطلاب.

من المهم التنويه أن نتيجة الصف الثالث الإعدادي تمت مراحل التجهيز لها، وعندما يتم اعتمادها رسميًا من قبل السيد المحافظ، سيتم نشرها عبر الإنترنت لتكون متاحة للجميع. يُرجى الانتباه إلى أنه في حال واجه الطلاب أو الطالبات أي صعوبة في الاستعلام عن النتائج، يُرجى المحاولة مرة أخرى لاحقًا. يجب أخذ العلم بأن الموقع قد يشهد ضغطًا شديدًا فور عرض النتائج، لذا ينبغي التحلي بالصبر والتفهم.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024

تم التنويه بوضوح حول توزيع درجات امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، حيث تتمثل هذه الدرجات في تقسيم موضوعي يعكس مدى استيعاب الطلاب للمواد المقدمة خلال الفصل الدراسي. وتُعتبر هذه المعلومات مهمة للطلاب وأولياء الأمور حيث تساعدهم على فهم طبيعة التقييم وتوزيع الدرجات.

تم توزيع درجات الامتحانات على النحو التالي:

- اللغة العربية: تشكل 40 درجة من الدرجة الكلية.

- اللغة الإنجليزية: تشكل 30 درجة.

- الدراسات الاجتماعية: تشكل 20 درجة.

- الرياضيات: تشكل 30 درجة.

- العلوم: تشكل 20 درجة.

ويصل المجموع الكلي للدرجات إلى 140 درجة. يجدر بالذكر أن درجات امتحانات مادة الحاسب الآلي والتربية الدينية والتربية الفنية لا تُضاف إلى المجموع الكلي للدرجات الطلاب، إذ تُعتبر هذه المواد نجاحًا أو رسوبًا دون تأثيرها على الدرجات النهائية.

توفر هذه المعلومات للطلاب وأولياء الأمور فهمًا أعمق لطبيعة التقييم والتحضير اللازم لاجتياز الامتحانات بنجاح. وتعكس أيضًا التركيز على تنويع المواد وتقسيم الدرجات بشكل عادل لضمان تقديم فرص متساوية لجميع الطلاب للنجاح في مسارهم التعليمي.