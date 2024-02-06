استعلم الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2024 بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2024 بالاسم ورقم الجلوس

بدأ البحث من قبل الكثير من الطلاب حول نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية بالاسم 2024، هذا بعد ان اعلنت مديرية التربية والتعليم بالشرقيه ان النتيجة ستكون متاحة اليوم الثلاثاء لجميع الطلاب، والان سيتم اعتماد النتيجة رسميا من محافظ الشرقيه لجميع الطلاب، وبعدها مباشرة يمكن للطلاب والطالبات الحصول على نتائجهم من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بالشرقيه أو موقع نتيجة نت الالكتروني، فدعونا نتعرف الان خلال من خلال جريدة الفجر علي نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية بالاسم.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2024 بالاسم ورقم الجلوس

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 سوف يتم الإعلان عنها فور انتهاء كل محافظة من عملية التصحيح والرصد الدرجات وتكون في غضون من أسبوع إلى 10 أيام بعد انتهاء الامتحانات.

واعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية منذ قليل نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية بالاسم بنسبة نجاح 87.61٪ وخلال مراسم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية بالاسم ، أوضح محمد رمضان وكيل مديرية التربية والتعليم أن إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الفصل الدراسي الاول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023 / 2024 .

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول سوف يتم من قبل المديريات بعد اعتماد النتيجة من قبل المحافظ المختص، ويتم ذلك بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات على مستوى كل مديرية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الطالب سوف يحاسب على درجات الفصلين الدراسيين وليست درجات ترم واحد فقط، حيث يؤدي الطلاب امتحان للترم الأول وما يحصل عليها من درجات تضاف إلى درجات امتحان الفصل الدراسي الثاني.

وتعقد امتحانات الشهادة الإعدادية وسط إجراءات مشددة من وزارة التربية والتعليم، وتخصص كل مديرية من مديريات التربية والتعليم بالمحافظات المختلفة غرفة عمليات لمتابعة سير امتحانات الشهادة الإعدادية في اللجان التابعة لها.

وامتحانات الشهادة الإعدادية هي امتحانات محلية تعقد على مستوى كل محافظة، حيث تشكل كل مديرية تعليمية كنترولات تتناسب مع عدد الإدارات التعليمية التابعة لها.

وفى حالة من الترقب الشديد، ينتظر طلاب الشهادة الإعدادية بالمدارس العامة واللغات والرسمية، موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الشرقية، وذلك عقب انتهاء امتحانات الفصل الدراسى الأول خلال شهر يناير، والانتهاء من أعمال التصحيح للأوراق وانتهاء اعمال رصد للدرجات.

نتائج الإدارات التعليمية في نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية الفصل الدراسي الأول 2024

ننشر نتائج الإدارات التعليمية المختلفة في الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية للفصل الدراسي الأول 2024، ويمكنكم من خلالنا حصريًا معرفة أوائل كل إدارة من إدارات محافظة الشرقية:

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة شرق التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة غرب التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة القنايات التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة بلبيس التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة العاشر التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة مشتول التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة منيا القمح التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة أبو حماد التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة القرين التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة ديرب نجم التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة ههيا التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة الإبراهيمية التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة أبو كبير التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة كفر صقر التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة أولاد صقر التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة فاقوس التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة الحسينية التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة صان الحجر التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة منشأة أبو عمر التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة الصالحية التعليمية 2024.

نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظه الشرقيه

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية محمد رمضان إنه تم الانتهاء من عملية رصد الدرجات بالإضافة إلى مراجعتها وتجهيز نتائج الإعدادية ، وهذا لعرضها على السيد ممدوح غراب محافظ الشرقية لاعتمادها وإعلانها على الموقع الإلكتروني الرسمي للمحافظة، وهذا لتسهيل عملية الحصول عليها للطلاب من خلال الخطوات التالية:

توزيع درجات نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2024

أما عن توزيع درجات الطلاب في نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية للعام الدراسي 2024 فقد كان توزيع الدرجات كالتالي (درجات المواد في نتيجة الشهادة الإعدادية):

بالنسبة لـ مادة اللغة العربية: مادة تضاف للمجموع ومجموع الدرجات لمادة اللغة العربية 40 درجة للفصل الدراسي الأول، و40 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي لمادة اللغة العربية هو 80 درجة. بالنسبة لـ مادة اللغة الأجنبية الأولى: مادة تضاف للمجموع ومجموع الدرجات لمادة اللغة الأجنبية الأولى 30 درجة للفصل الدراسي الأول و30 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي لمادة اللغة الأجنبية الأولى 60 درجة. بالنسبة لـ مادة الرياضيات: مادة تضاف للمجموع ومجموع الدرجات لمادة الرياضيات 30 درجة للفصل الدراسي الأول، و30 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي لمادة الرياضيات هو 60 درجة. بالنسبة لـ مادة الدراسات الاجتماعية: مادة تضاف للمجموع ومجموع الدرجات لمادة الدراسات الاجتماعية 20 درجة للفصل الدراسي الأول، و20 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي لمادة الدراسات الاجتماعية 40 درجة. بالنسبة لـ مادة العلوم: مادة تضاف للمجموع ومجموع الدرجات لمادة العلوم 20 درجة للفصل الدراسي الأول، و20 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي لمادة العلوم 40 درجة. المجموع الكلي للمواد التي تضاف للمجموع في الفصل الدراسي الأول 140 درجة للفصل الدراسي الأول، و140 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي للعام الدراسي هو 280 درجة. بالنسبة لـ مادة التربية الفنية: مادة لا تضاف للمجموع ومجموع الدرجات لمادة التربية الفنية 10 درجات للفصل الدراسي الأول، و10 درجات للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي لمادة التربية الفنية هو 20 درجة. بالنسبة لـ مادة التربية الدينية: مادة لا تضاف للمجموع ومجموع الدرجات لمادة التربية الدينية 20 درجة للفصل الدراسي الأول، و20 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي لمادة التربية الدينية هو 40 درجة. بالنسبة لـ مادة الكمبيوتر: مادة لا تضاف للمجموع ومجموع الدرجات لمادة الكمبيوتر 10 درجات للفصل الدراسي الأول، و10 درجات للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي الكلي لمادة الكمبيوتر هو 20 درجة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2024

وشهدت محركات البحث الرقمي الوصول إلى محافظه الشرقية، محافظة الشرقية، الشرقية، نتيجة الشهادة الاعدادية الشرقية، نتيجة الشهادة الاعدادية، نتيجه الصف الثالث الاعدادي الشرقية، نتيجه الصف الثالث الاعدادي، نتيجه الشهاده الاعداديه، نتيجه الشهاده الاعداديه الشرقية، الشهاده الاعداديه محافظه الشرقية، نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية، نتيجة الشهادة الاعدادية الشرقية، نتيجة الشهادة الاعدادية، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية، نتيجه الصف الثالث الاعدادي، نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظة الشرقية، نتيجة الصف الثالث الاعدادي، نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الشرقية، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية pdf، نتيجة الشهادة الاعدادية الشرقية 2024، نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظة الشرقية، نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الشرقية، موقع وزارة التربية والتعليم، نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الشرقية 2024، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2024 بالاسم ورقم الجلوس، رابط نتيجة الشهادة الاعدادية، رابط نتيجه الشهاده الاعداديه، نتيجه تالته اعدادي محافظه الشرقية، رابط نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الشرقية، نتيجة الشهادة الإعدادية الشرقية بالاسم فقط، الصفحة الرسمية لمحافظة الشرقية، مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، العلاقات العامة بمديرية التربية والتعليم الشرقية.