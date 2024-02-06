ظهرت حالًا اعرف نتيجة الإعدادية بالأقصر من الرابط بكل سهولة " رابط فعال وسريع"، في صباح اليوم الثلاثاء، أعلن المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، نتائج امتحان شهادة اكتمال الدراسة للمرحلة الأساسية للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2023/2024، حيث بلغت نسبة النجاح في هذه النتائج 76.10%.

أعلن الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، أن نسبة نجاح الطلاب في امتحان شهادة اكتمال الدراسة للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2023/2024 بلغت 76.10%. وأشار إلى أن الطلاب الأوائل في هذا الامتحان هم:

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الأقصر برقم الجلوس الترم الأول 2024 من هـنـــا

1. مريم عبد السلام محمود من مدرسة المحاميد بحري الإعدادية بأرمنت.

2. مهند محمد عبد الكريم من مدرسة المطاعنة الإعدادية.

3. غيداء أحمد محمد من مدرسة أرمنت الإعدادية للبنات.

4. ياسمين علي أحمد من مدرسة أم المؤمنين الإعدادية المشتركة.

5. أسراء محمود أحمد من مدرسة الأقصر الإعدادية للبنات الجديدة.

6. فاطمة حسين سيد من مدرسة أرمنت الإعدادية للبنات.

7. شيماء أحمد مصطفى من مدرسة البياضية الإعدادية للبنات.

8. يوسف أحمد عبيد من مدرسة الأقباط الإعدادية للبنين.

9. بسنت أبو بكر نافع من مدرسة الدقيرة الإعدادية.

10. عبد الرحمن أحمد أبو الحسن من مدرسة حاجر كومير الإعدادية.

وكان هناك طلاب آخرون أيضًا حصلوا على المراكز الأولى في مدارس مختلفة بالمحافظة.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الأقصر برقم الجلوس الترم الأول 2024 من هـنـــا

بخصوص ذلك، قدم محافظ الأقصر تهانيه لجميع الطلاب، متمنيًا لهم النجاح والتوفيق في مساراتهم التعليمية والمهنية. كما أكد على أهمية زرع قيم السعي والاجتهاد في نفوس الطلاب منذ الصغر، بهدف بناء جيل قادر على تحمل المسؤوليات والمساهمة في تطوير وتنمية وطنهم.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الأقصر برقم الجلوس الترم الأول 2024 من هـنـــا

أكدت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم حساب درجات الطلاب على مدار الفصلين الدراسيين، حيث يخضع الطلاب لامتحانات في الترم الأول، وتُضاف درجاتهم إلى درجات امتحان الفصل الدراسي الثاني. وفيما يلي توزيع درجات المواد للصف الثالث الإعدادي:

- مادة اللغة العربية: 40 درجة.

- مادة الرياضيات: 30 درجة.

- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة.

- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة.

- مادة العلوم: 20 درجة.