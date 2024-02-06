يلا شوت الآن (0-0).. بث مباشر مشاهدة مباراة الأردن وكوريا الجنوبية بدون تقطيع اليوم في كأس أسيا

بث مباشر مشاهدة مباراة الأردن وكوريا الجنوبية يلا شوت اليوم في كأس أسيا

منافسة آسيوية بين Jordan vs South Korea اليوم، مشاهدة مباراة الأردن وكوريا الجنوبية بث مباشر يلا شوت في كأس أمم آسيا 2024، تشهد بطولة كأس آسيا 2024 مباراة قوية ومثيرة في دور نصف النهائي بين المنتخب الأردني ومنتخب كوريا الجنوبية، والتي ستقام على أرض استاد أحمد بن علي. يعد هذا اللقاء مناسبة مثيرة للعشاق والمشجعين لكرة القدم في آسيا، حيث يترقبون مواجهة مثيرة بين الفريقين.

بث مباشر مشاهدة مباراة الأردن وكوريا الجنوبية يلا شوت اليوم في كأس أسيا

تشهد كأس آسيا 2024 منافسة قوية في نصف نهائيها بين المنتخبين الأردني والكوري الجنوبي، وذلك في استاد أحمد بن علي. يستعد منتخب الأردن بتركيز عالٍ لمواجهة التحدي الكبير أمام كوريا الجنوبية، وهي المرة الأولى التي يصل فيها المنتخب الأردني إلى نصف نهائي البطولة.

تحقق المنتخب الأردني هذا الإنجاز بعد تحقيق الفوز على طاجيكستان في ربع النهائي والعراق في دور الستة عشر. تأهل النشامى إلى دور الستة عشر من مرحلة المجموعات من المركز الثالث في المجموعة الخامسة، وكانت مباراتهم الأولى في البطولة أمام منتخب كوريا الجنوبية قد انتهت بتعادل إيجابي بنتيجة 2-2.

في دور الستة عشر، نجح المنتخب الكوري الجنوبي في التأهل بركلات الترجيح على حساب المنتخب السعودي، وثمن النهائي شهد فوزهم على المنتخب الأسترالي. تترقب الجماهير المثيرة مواجهة اليوم بين الأردن وكوريا الجنوبية، والتي ستكون اختبارًا حقيقيًا لمهارات اللاعبين وتصميمهم على الوصول إلى نهائي البطولة.

المنتخب الأردني قدم أداءً مميزًا خلال مشواره في البطولة، حيث تمكن من التأهل إلى دور نصف النهائي بعد أداء قوي في دور المجموعات والتغلب على منتخبات قوية مثل العراق وطاجيكستان. يظهر المنتخب بثقة عالية واستعداد جيد لهذه المواجهة المهمة، حيث يسعى لتحقيق الفوز والتأهل إلى المباراة النهائية لأول مرة في تاريخه في هذه البطولة الكبيرة.

من جهته، يعد منتخب كوريا الجنوبية من الفرق القوية والمخضرمة في عالم كرة القدم الآسيوية، وقد استطاع التأهل إلى دور نصف النهائي بعد مشوار قوي في البطولة. شهدت مباراة الفريق مع الأردن في دور المجموعات تعادلًا مثيرًا بهدفين لكل فريق، وبالتالي يدخل الفريق الكوري هذه المباراة برغبة قوية في تحقيق الفوز والتأهل إلى المباراة النهائية للمنافسة على اللقب القاري.

من المتوقع أن تكون المباراة بين الأردن وكوريا الجنوبية مثيرة ومليئة بالتشويق والإثارة، حيث سيبذل كل فريق قصارى جهده لتحقيق الفوز والتأهل إلى النهائي. يترقب المشجعون وعشاق كرة القدم في آسيا هذه المواجهة بشغف كبير، في انتظار مشاهدة الأداء المميز والأهداف الرائعة من الفريقين.

تحظى بطولة كأس آسيا 2024 بمتابعة واسعة من قبل الجماهير في جميع أنحاء القارة الآسيوية، وتعد هذه المباراة في دور نصف النهائي من أبرز اللقاءات المنتظرة في البطولة. يعتبر استاد أحمد بن علي مكانًا مناسبًا لاستضافة هذه المواجهة الكبيرة، حيث يمكن للمشجعين الاستمتاع بالأجواء المثيرة والمشاهدة المباشرة لأداء الفريقين على أرض الملعب.

موعد مباراة الأردن ضد كوريا الجنوبية اليوم في كأس آسيا 2024

يلتقي منتخب الأردن الأول لكرة القدم، منافسه منتخب كوريا الجنوبية، وذلك في المباراة المقرر إقامتها مساء اليوم الثلاثاء الموافق 6 فبراير الجاري، ضمن لقاءات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الآسيوية 2023 بقطر، ويحتضن ستاد "أحمد بن علي" مجريات مباراة الأردن وكوريا الجنوبية بث مباشر اليوم.

بث مباشر مشاهدة مباراة الأردن وكوريا الجنوبية يلا شوت اليوم في كأس أسيا

وسينطلق بث مباشر مباراة الأردن ضد كوريا الجنوبية اليوم في كأس آسيا 2024، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والقدس، وفي تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، وفي تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

مشاهدة بث مباشر مباراة الأردن وكوريا الجنوبية اليوم على القنوات المفتوحة الناقلة

ستتاح مشاهدة بث مباشر مباراة الأردن ضد كوريا الجنوبية اليوم في نصف نهائي كأس آسيا 2024 مجموعة من القنوات الناقلة لها، والتي يُصنف البعض منها بأنها القنوات المفتوحة نظرا لعدم الحاجة إلى أيًا من الاشتراكات لتشغيلها، فيما تحتاج الأخرى منها إلى ضرورة الاشتراك من أجل متابعة كأس الأمم الآسيوية؛ لذا نستعرض لكم عبر الجدول الآتي تردد قناة مفتوحة وأخرى مشفرة ستنقلان مشاهدة مباراة الأردن وكوريا الجنوبية بث مباشر اليوم.

تردد القنوات الإيرانية الرياضية تردد قناة beIN ASIAN CUP 1 القمر الصناعي: الإيراني التردد: 11054 معدل الاستقطاب: عمودي V معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 4/3 مفتوحة القمر الصناعي: نايل سات التردد: 10810 معدل الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 4/3 مشفرة

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأردن وكوريا الجنوبية في كأس آسيا 2024

قناة الرابعة العراقية متاحة فقط عبر نايل سات، وقناة SSC1 HD يمكنك مشاهدتها حصرًا من خلال عرب سات، في حين يمكنك متابعة قناة beIN Asian Cup على قمري نايل سات وسهيل سات.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأردن وكوريا الجنوبية

القناة القمر التردد الترميز التصحيح SSC 1 HD عرب سات 12380 أفقي 27500 3/4 beIN Asian Cup نايل سات 12188 أفقي 27500 3/4 سهيل سات 10810 أفقي 27500 3/4 الرابعة العراقية نايل سات 10892 أفقي 27500 3/4

مشاهدة البث المباشر لمباراة الأردن وكوريا الجنوبية في كأس آسيا 2024

بحصول قناة بي إن سبورت على حقوق كأس آسيا 2024، فيمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الأردن وكوريا الجنوبية من خلال تطبيق TOD وخدمة beIN Connect.

ومن داخل المملكة العربية السعودية، لا توجد إلا طريقة واحدة لمشاهدة جميع فعاليات البطولة الآسيوية، وهي الاشتراك في الباقة الرياضية "شاهد VIP"، والمتاحة عليها جميع قنوات SSC.

ما قبل مواجهة كوريا الجنوبية والأردن

سجّلت كوريا الجنوبية هدفًا قرب النهاية لتعوض تأخرها 2 - 1 أمام الأردن إلى تعادل ثمين 2 - 2 في مباراة مثيرة ضمن الجولة الثانية بالمجموعة الخامسة في كأس آسيا لكرة القدم في قطر، السبت. ورفع منتخب الأردن رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة، بالتساوي مع كوريا الجنوبية. ويلتقي منتخب البحرين مع نظيره الماليزي في وقت لاحق، السبت، ضمن المجموعة ذاتها، وكلاهما يبحث عن الانتصار الأول للحفاظ على فرص التأهل لدور الستة عشر. وافتتح سون هيونغ - مين التسجيل لكوريا بعد 9 دقائق من البداية عبر ركلة جزاء، حصل عليها بعد عودة الحكم لتقنية حكم الفيديو المساعد لوجود خطأ على إحسان حداد لاعب الأردن. وأدرك الأردن التعادل بهدف عكسي في الدقيقة 37 بعد تمريرة عرضية من ركلة ركنية داخل منطقة الجزاء ليخطئ بارك يونغ - وو في إبعادها بضربة رأس لتسكن شباك فريقه. وتقدم يزن النعيمات للأردن بالهدف الثاني في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول بتسديدة منخفضة من خارج منطقة الجزاء سكنت الزاوية اليمنى لمرمى كوريا الجنوبية. وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة، أدركت كوريا التعادل بهدف عكسي بعد تسديدة قوية ارتطمت بقدم يزن العرب، وسكنت الشباك. ويختتم منتخب الأردن مبارياته في المجموعة الخامسة بمواجهة البحرين يوم الخميس المقبل، فيما تلتقي كوريا مع ماليزيا في نفس اليوم.

تشكيلة الأردن المتوقعة في مواجهة كوريا الجنوبية

حراسة المرمى: يزيد أبو ليلي

خط الدفاع: إحسان حداد - عبد الله ناصيب - يزن أبو العرب - محمد أبو هاش

خط الوسط: محمود المرضي - نزار الرشدان - نور الروابده - موسى التعمري

خط الهجوم: يزن النعيمات - أنس حماد

تشكيلة كوريا الجنوبية المتوقعة في مواجهة الأردن

حراسة المرمى: كيم سيونغ جو

خط الدفاع: تاي كيم هوان - سيونغ هيونغ جونغ - مين جاي كيم - كي جي لي

خط الوسط: كانغ لي - إين بوم هوانغ - يونغ وو بارك - هي تشانغ هوانغ

خط الهجوم: هيونغ مين سون - غي تسونغ تشو

الأردن - كوريا الجنوبية: عموتة وكليسنمان في معركة نصف نهائي

يتطلع منتخب الأردن لمواصلة تألقه في كأس آسيا التي تستضيفها قطر عندما يواجه كوريا الجنوبية في نصف نهائي البطولة، اليوم الثلاثاء.

ويعد ظهور المنتخب الأردني في نصف نهائي كأس آسيا الأول، بعد أن كان قد خرج مرتين قبل ذلك من الدور ربع النهائي في نسختي عامي 2004 و2011.

ونقل موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن مدرب المنتخب الأردني حسين عموتة قوله عن مباراة كوريا الجنوبية: "ستكون هذه المواجهة صعبة على المنتخبين اللذين استحقا الوصول إلى هذه المرحلة المتقدمة من البطولة، نحن في أتم الجاهزية على مختلف الأصعدة، ونتطلع لأن نحظى بالدعم الجماهيري المعتاد وأن نواصل مسيرتنا بنجاح في هذه المباراة المنتظرة".

وأضاف عموتة: "المنتخب الكوري لديه الإمكانات الفنية والبدنية والذهنية، لكننا في المقابل أنجزنا التحضيرات المطلوبة لمواجهته، ونتطلع إلى عدم تكرار ما حدث مع المنتخبات التي واجهت كوريا في الأدوار السابقة وأن نؤمن بما نملك من إمكانيات".

وتابع: "سنحاول تجنب الاستحواذ الكوري على الكرة، وأن نواجه المنافس بقدرات ذهنية حتى صافرة الحكم، وذلك عبر الالتزام الجماعي والحضور البدني لا سيما في اللحظات الأخيرة التي نجح خلالها المنتخب الكوري في العودة بالنتيجة خلال المباريات السابقة".

وعن مشاركة موسى التعمري في المباراة، قال عموتة: "التعمري لاعب مهم للغاية وهو في أتم الجاهزية للمشاركة في المباراة، حيث قمنا بإراحته في تدريب الأمس، لكن في المقابل لدينا تحدي مهم يتمثل بغياب اللاعبين علي علوان وسالم العجالين، ونأمل أن يتم تعويضهم بالعناصر القادرة على ملء ذلك الفراغ".

واختتم قائلا: "أنا راض تماما عما تحقق من نتائج للفريق في هذه البطولة، أنا أفضّل التركيز على عملي وأسعى لتطوير منظومة اللعب على مختلف الأصعدة، ولا يعرف التفاصيل التي تحيط بعمل المدرب والظروف التي تتعلق بالعمل الفني إلا المدرب ذاته، وأنا أتعلم دائما في مسيرتي المهنية".

وحقق المنتخب الأردني الفوز بالجولة الأولى على ماليزيا 4-0، وتعادل مع كوريا 2-2، قبل أن يخسر أمام البحرين في الجولة الثالثة 0-1.

وفي دور الـ16 تمكن "النشامى" من تحقيق الفوز على العراق 3-2، ثم تغلب في ربع النهائي على طاجيكستان 1-0.