ميناء دمياط يتداول 38 سفينة للحاويات والبضائع العامة



استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 9 سفن، وغادرته 9 سفن، وبلغ إجمالي السفن الموجودة بالميناء وتم التداول عليها 38 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وذكرت هيئة الميناء أن الميناء استقبل أيضا السفينة (PROFESSOR – B ) والتي ترفع علم جزر كوك القادمة من أوكرانيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 5768 طنا من القمح لصالح القطاع الخاص.

وأوضحت أنه جرى مغادرة 4 قطارات بحمولة إجمالية 4986 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي وكفر الشيخ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5019 شاحنة.

وأضافت أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح بلغ 88235 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 124352 طنًا.

وأفادت بأن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 29378 طنا، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 63731 طنا.