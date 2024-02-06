الإتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي يعلن موعد بطولة الجمهورية لألعاب القوي



أعلن الإتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي برئاسة الدكتور أحمد آدم موعد انطلاق منافسات بطولة الجمهورية لألعاب القوى البارالمبي.



وتنطلق صباح يوم السبت الموافق 10فبراير 2024، منافسات بطولة الجمهورية لألعاب القوى البارالمبي، والتى يشارك فيها 175 لاعبا ولاعبة يمثلون 37 ناديًا وهيئة رياضية.

تقام البطولة علي ملعب استاد جامعة القاهرة، ووجه أحمد آدم رئيس الاتحاد المصرى للشل الدماغي الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لدعمه المستمر لأصحاب الهمم بشكل عام ورياضة الشلل الدماغي بشكل خاص.

وقال الدكتور أحمد آدم، إنه يقدر الدور الكبير الذى يقوم به الدكتور أشرف صبحي وحجم الدعم الكبير، لرياضة الشلل الدماغي بشكل خاص.



وأشاد رئيس بالدكتور أشرف صبحي على المتابعة المستمرة فيما يتعلق بإعداد لاعبى ولاعبات المنتخبات الوطنية لمختلف المنافسات.

وأكد الدكتور آدم، أن الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي يحرص دائمًا على صناعة كوادر جديدة ويتم تجهيزهم للمستقبل للاستفادة بهم خلال الأعوام المقبلة.