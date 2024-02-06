هبه عبدالعزيز: فى اليوم العالمى لمناهضة ختان الإناث 2024.. الدراما الأكثر تأثيرا

قالت مديرة وحدة المرأة وقضايا المجتمع بمركز الوحدة للدراسات الإستراتيجية فى اليوم العالمى لمناهضة ختان الإناث 2024 ؛ نطمح إلى إنهاء تشويه الأعضاء التناسلية للإناث بحلول عام 2030، سواء على المستوى العالمى أو على المستوى المحلى بشكل خاص بالطبع، وذلك بعد أن وصلنا اليوم إلى رقم مخيف وفقا لما ذكرته الأمم المتحدة ألا وهو خضوع ما يقرب من 200 مليون فتاة وإمرأة ممن هن على قيد الحياة لختان الإناث، يتركز معظمه في المقام الأول في 30 دولة في إفريقيا والشرق الأوسط.

كما أضافت عبدالعزيز فى تصريح خاص لها: أن تلك الممارسات معروفة دوليًا، بإعتبارها من ضمن أنتهاكات حقوق الإنسان وصحة الفتيات والنساء وسلامتهن، وإنه على مدى العقود الثلاثة الماضية، قد أنخفض معدل انتشار تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية على مستوى العالم، واليوم، أصبحت إحتمالية خضوع فتاة لجريمة الختان أقل بمقدار الثلث مما كانت عليه قبل 30 عامًا، وفى مصر تحديدا يرجع ذلك إلى عدة عوامل منها تغليظ العقوبة القانونية، والعمل على زيادة الوعى على عدة مستويات فى أكثر من مؤسسة منها الدينية والإعلامية والأهلية.

واختتمت مديرة وحدة المرأة:بأهمية دور القوى الناعمة فى علاج تلك القضية، فكما قالت: الدراما مهمة جدا لأنها تؤثر فى قطاع عريض من الجماهير هذا من جهه ومن جهة آخرى تكمن فيها قوة وعمق تأثير الرسالة غير المباشرة والتى تؤدى إلى نتائج أفضل بالتأكيد، لذا دعت كتاب السناريو والحوار إلى المزيد من المساهمة في الحركة العالمية لإنهاء هذه الممارسة الضارة.