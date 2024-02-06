جمعية قدامى اللاعبين تستعد لتكريم 25 لاعب سابق في يوم الوفاء الخامس

عقد مجلس إدارة الجمعية المصرية لرعاية اللاعبين القدامى برئاسة الكابتن احمد شوبير اجتماعًا هامًا لدراسة ومناقشة التجهيزات والاستعدات لحفل يوم الوفاء الذي تقيمه الجمعية بشكل سنوي.

وقرر مجلس الادارة إطلاق اسم الكابتن عبد المنعم الحاج على حفل يوم الوفاء الذي تقرر اقامته يوم ١٩ فبراير الجاري تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

واستقر مجلس الادارة على تكريم ٢٥ لاعبا من نجوم الكرة المصرية القدامى خلال حفل يوم الوفاء الذي يقام للمرة الخامسة.

واستعرض مجلس ادارة الجمعية خلال اجتماعه عددا من الاسماء المقترحة لتشكيل لجان لتنفيذ قرارات مجلس الادارة.