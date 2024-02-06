ارتفاع الأسهم الأوروبية وسط غموض حول خفض أسعار الفائدة

الاقتصاد
بوابة الفجر


أقفلت الأسواق الأوروبية جلسة يوم الثلاثاء، على ارتفاع مع بقاء ثقة المستثمرين قوية على الرغم من عدم وجود جدول زمني واضح لخفض أسعار الفائدة.

وأغلق مؤشر Stoxx 600 الأوروبي على ارتفاع بنسبة 0.7%، مع إنهاء غالبية القطاعات تداولاتها في المنطقة الخضراء. وارتفعت أسهم النفط والغاز 2.1 % بقيادة مكاسب شركة Bp البترولية البريطانية، بينما تراجعت أسهم المرافق 0.74 %.

 أما بالنسبة إلى باقي المؤشرات، بقيت كلها في المنطقة الخضراء، حيث أغلق مؤشر DAX الألماني على ارتفاع بنحو 0.76%.  وحقق مؤشر CAC الفرنسي مكاسب بنحو 0.65%. وصعد مؤشر FTSE البريطاني نحو 0.90%.

وأنهت بريتيش بتروليوم الجلسة مرتفعة 5.7% بعد الإعلان عن خطط لتعزيز عوائد المساهمين، على الرغم من إعلانها عن انخفاض حاد في أرباح العام بأكمله يتماشى مع انخفاض أسعار النفط.

وفي الوقت نفسه، انخفض سهم بنك UBS السويسري بنسبة 4.4% على الرغم من تجاوزه بفارق ضئيل لتوقعات أرباح الربع الرابع وإعلانه أنه سيستأنف عمليات إعادة شراء الأسهم.

ويوم الاثنين، أغلقت الأسواق الإقليمية على انخفاض طفيف، حيث استوعب المستثمرون أحدث التعليقات الصادرة عن رئيس الفدرالي الأميركي جيروم باول والتي قال فيها إن البنك من المرجح أن يتحرك بوتيرة أبطأ بكثير بشأن تخفيضات أسعار الفائدة عما تتوقعه السوق.

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