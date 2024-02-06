هوندا تستدعي 750 ألف سيارة بسبب خلل في الوسائد الهوائية

الاقتصاد
بوابة الفجر

 


استدعت شركة  هوندا Honda Motors للسيارات، الثلاثاء، 750 ألف سيارة في الولايات المتحدة بسبب خلل في الوسائد الهوائية التي يمكن أن تنتفخ حتى قبل وقوع حادث.

وقالت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة، إن مستشعر وزن مقعد الراكب الأمامي قد يتشقق ويحدث ماس كهربائي، ويفشل في قمع الوسادة الهوائية على النحو المنشود. لذلك سيقوم المصنعون باستبدال أجهزة استشعار وزن المقعد.

ويشمل الاستدعاء بعض سيارات هوندا Pilot وAccord وCivic من طراز 2020-2022، وبعض سيارات هوندا CR-V وPassport من طراز 2020 و2021.

وأكدت شركة صناعة السيارات اليابانية، في بيان قدمته إلى هيئة تنظيم السلامة، أن لديها 3834 مطالبة ضمان، وأنه لم ترد تقارير عن إصابات أو وفيات مرتبطة بمسألة الاستدعاء منذ يونيو/ حزيران 2020.

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