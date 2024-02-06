الاتحاد الأوروبي يسحب خطة لخفض استخدام المبيدات للنصف بعد احتجاجات المزارعين

الاقتصاد
بوابة الفجر

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لاين" اليوم الثلاثاء، أنها ستسحب خطة لخفض استخدام المبيدات الحشرية لأنها أصبحت "رمزا للاستقطاب" بعد احتجاجات المزارعين في جميع أنحاء أوروبا.

وقالت:" إذا حققنا أهدافنا المناخية والبيئية معا، عندها فقط سيتمكن المزارعون من الاستمرار في كسب لقمة العيش".

وجاء القرار في أعقاب موجة من احتجاجات المزارعين في فرنسا وبروكسل وعبر أوروبا، لاعتراضهم على لوائح الاتحاد الأوروبي المقترحة وخطط خفض الدعم.

 

وكانت المفوضية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، قدمت في يونيو 2022 اقتراحًا بخفض استخدام المبيدات الحشرية بحلول عام 2030 بنسبة 50٪ كجزء من خطة لجعل الزراعة أكثر استدامة، ولكن البرلمان الأوروبي صوت ضد هذا الاقتراح.

 

وأرجأ التكتل الأسبوع الماضي خططًا لمطالبة المزارعين بالإبقاء على المزيد من أراضيهم دون استصلاح لتحسين التنوع البيولوجي.

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