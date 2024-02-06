عاجل| فيفو الصينية تسرح عدد من موظفيها فى مصر.. وأنباء عن خروجها من السوق

كشفت مصادر بقطاع الهواتف المحمولة أن شركة فيفو الصينية Vivo، إحدى أكبر الشركات المصرية العاملة في سوق الهواتف، قامت بالاستغناء وتسريح بعض العاملين لديها.





وتداولت صفحات على مواقع التوصل الاجتماعي، قيام شركة " Vivo" فيفو الصينية بإبلاغ بعض موظفيها من مندوبي المبيعات، والعاملين في الفروع، أنه بداية من 2024 ستقوم بالاستغناء عنهم دون توضيح أسباب لذلك.

وكشف أحد العاملين بالشركة أن هذا يأتى في إطار قيام الشركة بإغلاق كافة فروعها والإبقاء على الفرع الرئيسي فقط في إطار خطة للتخارج تدريجياً من السوق المصري ، ولم يوضح مصير مصنعها بالعاشر من رمضان.



وتعد Vivo شركة صينية عالمية متخصصة في إنتاج الهواتف المحمول، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة دونج جوان في جنوب الصين، وهي إحدى الشركات التابعة لمجموعة BBK Electronics الصينية المالكة لشركة أوبو Oppo وريلمي ووان بلس OnePlus.





وبدأت فيفو عملها في السوق المصري في عام 2019 وأعلنت عن بتصنيع هواتفها محليا بالسوق المصري بدلا من استيرادها من الخارج، فى عام 2022 وذلك في مصنعها بالعاشر من رمضان على مساحة 11 ألف متر مربع مستفيدة من المزايا التى منحتها الحكومة لشركة الهواتف المحمول لتشجيع على التصنيع المحلي بدلا من الاستيراد من الخارج.





ووصل إجمالي استثمارات فيفو في السوق المصري إلى نحو 20 مليون دولار خلال عام 2023.