وزير خارجية العراق يؤكد لبلينكن الحاجة للعودة إلى المفاوضات‎

عربي ودولي
بوابة الفجر

قالت وزارة الخارجية العراقية في بيان، الثلاثاء، إن وزير الخارجية فؤاد حسين أكد في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن على ضرورة العودة إلى الحوار وطاولة المفاوضات.

وتأتي تلك الدعوة، وفق حسين، من أجل بحث مستقبل التحالف العسكري الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق.

وبدأت المحادثات بين البلدين في يناير، لكن بعد أقل من 24 ساعة قُتل 3 جنود أمريكيين في هجوم قالت الولايات المتحدة إن فصائل متحالفة مع إيران في سوريا والعراق شنته. وتوقفت المحادثات منذ ذلك الحين.

وقال بيان الخارجية العراقية إن حسين شدد خلال مكالمته مع بلينكن على رفض الحكومة العراقية للهجمات التي تستهدف الجيش الأمريكي وأبلغه أن "العراق ساحة لتصفية الحسابات بين الدول المتخاصمة".

ويحرص العراق على استكشاف إقامة علاقات ثنائية مع أعضاء التحالف، بما في ذلك التعاون العسكري في مجال التدريب والعتاد.

وطالب حسين رسميًا وزارة الخزانة الأمريكية بإعادة النظر في العقوبات التي فرضتها على العديد من البنوك العراقية، وتساءل عما إذا كانت تلك العقوبات قد فرضت بسبب قضايا الامتثال أو "لأسباب سياسية أخرى".

وفي يوليو منعت واشنطن 14 بنكًا عراقيًا من إجراء معاملات بالدولار في إطار حملة أوسع نطاقًا على الاستخدام غير المشروع للدولار.

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