موانئ البحر الأحمر تتداول 18 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة

الاقتصاد
بوابة الفجر


أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر اليوم الأربعاء، أن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 18 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، 1180 شاحنة و80 سيارة بالإضافة إلى وصول وسفر 3260 راكبا بموانئها.

ذكرت هيئة الميناء في بيان لها  أن حركة الواردات شملت 5500 طن بضائع، 615 شاحنة، 70 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 12500 طن بضائع، 565 شاحنة و10 سيارات.

وأشارت إلى أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال العبارتين "الرياض وأمل" بينما تغادره السفينتان بوسيدون اكسبريس والحرية1، كما تم تداول 4530 طن بضائع و430 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية لأربع سفن وهي "بريدج، كوين نفرتيتى، آور وآيلة"، كما غادر ميناء بورتوفيق السفينتين النوي اكسبريس وسإءطءضإ1 متجهتين إلى جدة.

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