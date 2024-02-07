السعودية للكهرباء تطرح صكوكا ثنائية الشريحة بقيمة 2.2 مليار دولار

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، انتهائها من طرح صكوك ثنائية الشريحة بقيمة إجمالية قدرها 2.2 مليار دولار بموجب برنامجها للصكوك الدولية.



وأوضحت الشركة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن الطرح موزع على شريحتين، الأولى بقيمة 800 مليون دولار لصكوك مدتها 5 سنوات بعائد ثابت يبلغ 4.942% سنويًا، والثانية لصكوك مدتها 10 سنوات بقيمة 1400 مليون دولار، وبعائد ثابت يبلغ 5.194% سنويًا، وأنه سيتم إدراج الطرح في سوق لندن للأوراق المالية.



وكانت الشركة أعلنت يوم الاثنين عقد اجتماعات مع مستثمري العائد الثابت استعدادًا لطرح صكوك محتمل، ونظمت حملة ترويجية افتراضية حظيت بحضور كبير من المستثمرين الدوليين في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط، ثم بادرت أمس الثلاثاء إلى فتح سجل الطلبات للطرح وتم الإغلاق بنجاح في اليوم نفسه بإجمالي طلبات للصكوك فاقت قيمتها 11 مليار دولار، وبنسبة تغطية فاقت 5 أضعاف.