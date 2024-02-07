كوريا الجنوبية تخطط لزيادة القروض منخفضة الفائدة للدول النامية إلى 10.39 مليار دولار

تخطط كوريا الجنوبية لتخصيص 13.8 تريليون وون (10.39 مليار دولار) في شكل قروض منخفضة الفائدة لمشاريع البلدان النامية من أجل النمو الأخضر والتحول الرقمي وغيرها من الأهداف بحلول2026.

وقالت وزارة المالية، وفقًا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، إن سيئول تخطط لتخصيص 4.5 تريليونات وون، في نطاق صندوق التعاون الإنمائي الاقتصادي (EDCF ) لمشاريع جديدة هذا العام، إلى جانب 4.6 تريليونات وون و4.7 تريليونات وون في عامي 2025 و2026، على التوالي.

وأضافت الوزارة أنه حسب الخطة التي تمتد لثلاث سنوات، فستستحوذ آسيا على نحو 60 إلى 70% من المشاريع المتوقعة، وستستحوذ الدول الأفريقية على نحو 20 إلى 30%، لافتة إلى أن كوريا الجنوبية تسعى إلى مواصلة تقديم الدعم للدول التي لديها إمكانات كبيرة في إفريقيا وأمريكا الجنوبية.

وذكرت أن القروض ستركز على الاستجابات لتغير المناخ والتحول الرقمي والصحة العامة.

وأطلقت كوريا الجنوبية برنامج صندوق التعاون الإنمائي الاقتصادي في عام 1987 لمساعدة الدول النامية الأخرى في البنية التحتية الأساسية، وتسعى إلى أن تصبح واحدة من أكبر 10 مساهمين في العالم في مجال مساعدات التنمية العالمية، وجاءت في المرتبة السادسة عشرة من حيث أكبر المساهمين في عام 2022.

وفي العام الماضي، وافقت كوريا الجنوبية على تخصيص 3.7 تريليونات وون، وهو مبلغ قياسي، لتمويل 22 مشروعًا في 14 دولة.