الاحتفال بيوم السياحة العربي تحت شعار ( نحو سياحة بيئية مستدامة)

دعت المنظمة العربية للسياحة، ومقرها مدينة جدة السعودية، العالم العربي إلى لاحتفال بيوم السياحة العربي الذى يتوافق مع مولد الرحالة العربي ابن بطوطة بتاريخ 25 فبراير تحت شعار "نحو سياحة بيئية مستدامة".

وأوضحت المنظمة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس) أن التنوع البيئي يلعب دورًا حيويًا في قطاع السياحة بالعالم العربي، حيث يمكن أن يكون مصدرًا للجذب السياحي وفرصة للاستثمار المستدام من خلال استعراض الدور والأهمية الكبرى التي تلعبها المنشآت السياحية البيئية في تحقيق الاستدامة البيئية واعتبار السياحة والبيئة قطاعين يكمل كل منهما الآخر من حيث الرؤية والأهداف، وذلك عبر تركيز السياحة المستدامة على وجود تخطيط بيئي سليم من أجل الحفاظ على البيئة الطبيعية من التلوث والهدر.



وأكدت أن تنمية الاستثمارات السياحية من خلال التنوع البيئي، تعتبر خطوة مهمة لتعزيز السياحة المستدامة، والحفاظ على المحميات الطبيعية، والشواطئ، والغابات، والحدائق الوطنية، والحياة البرية المحلية،إضافة إلى تطوير مشاريع سياحية مستدامة واعتمادها ممارسات إدارة النفايات الصحيحة.



وتوقعت المنظمة العربية للسياحة أن يصل إجمالي مساهمة قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي في جميع أنحاء العالم إلى 15%، بينما كان إجمالي مساهمة قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي في جميع أنحاء العالم قبل 2019 لا يزيد عن 10%.

كما توقعت أن ترتفع إيرادات السفر والسياحة بمعدل نمو سنوي بنسبة 3.4% حتى عام 2027 لتصل الإيرادات إلى أكثر من تريليون دولار، وأن يصل سوق العمل في قطاع السياحة بالعالم إلى 430 مليون وظيفة في عام 2030، بزيادة تصل إلى أكثر من 30% مقارنة بعام 2023.