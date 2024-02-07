ارتفاع العقود الآجلة للنفط وبرنت يسجل 78.97 دولارا للبرميل

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء في ظل توقعات بأن يظل نمو إنتاج النفط الأمريكي مستقرًا إلى حد كبير حتى عام 2025 مما يخفف المخاوف من فائض المعروض.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتًا، أو 0.5 بالمئة، إلى 78.97 دولارًا للبرميل.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 41 سنتًا، أو 0.6 بالمئة، إلى 73.72 دولارًا.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الثلاثاء في توقعاتها للطاقة على المدى القصير، إن الإنتاج المحلي الأمريكي لن يتجاوز الرقم القياسي المسجل في ديسمبر 2023، والذي يزيد عن 13.3 مليون برميل يوميًا حتى فبراير 2025.

وخفضت إدارة معلومات الطاقة أيضًا توقعاتها لنمو إنتاج النفط المحلي في 2024 بمقدار 120 ألف برميل يوميًا، إلى 170 ألف برميل يوميًا، وهو ما يقل بشكل حاد عن زيادة الإنتاج في العام الماضي البالغة 1.02 مليون برميل يوميًا.

ومن المقرر صدور بيانات الحكومة الأمريكية عن مخزون النفط في وقت لاحق اليوم الأربعاء. ومن المتوقع أن ترتفع مخزونات الخام الأمريكية 1.9 مليون برميل في الأسبوع الماضي مع تعافي الإنتاج من موجة باردة وبدء أعمال الصيانة في مصافي التكرير.