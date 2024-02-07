مشاهدة مباراة قطر وإيران بث مباشر يلا شوت اليوم

جولة آسيوية بين Qatar vs Iran اليوم، مشاهدة مباراة قطر وإيران بث مباشر يلا شوت اليوم في كأس آسيا 2024، منتخب قطر، الذي يعتبر حاملًا للقب بطولة كأس آسيا 2019 التي أُقيمت في الإمارات، يواجه تحديًا كبيرًا عندما يواجه منتخب إيران في مواجهة نصف النهائي لبطولة كأس آسيا 2023. يُقام هذا اللقاء المرتقب في ملعب ستاد الثمامة، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة يوم الأربعاء 7 فبراير.

يأتي هذا اللقاء بعد أداء مميز قدمه منتخب قطر في دور الثمانية حيث تخطى منتخب أوزبكستان بصعوبة بفضل ركلات الترجيح، بينما فاز المنتخب الإيراني على اليابان في مفاجأة مدوية في دور الثمانية.

يعتمد المنتخب القطري في هذه المباراة على الأرض والجمهور، حيث يتطلع إلى الفوز على المنتخب الإيراني، الذي يُعتبر واحدًا من المرشحين القويين للفوز باللقب. يجدر بالذكر أن منتخب إيران قد فاز بلقب كأس آسيا ثلاث مرات سابقًا، مما يجعله في المركز الثاني مع المنتخب السعودي، خلف منتخب اليابان الذي يحتل المركز الأول بفوزه باللقب 4 مرات.

أما بالنسبة للمنتخب القطري، فقد حقق اللقب الأخير لبطولة كأس آسيا في النسخة الأخيرة التي أقيمت في الإمارات عام 2019، حيث فاز بلقب البطولة للمرة الأولى في تاريخه. يأمل المنتخب القطري في مواصلة الأداء القوي الذي قدمه في البطولة الحالية، حيث تصدر مجموعته بثلاثة انتصارات متتالية، وتأهل بصعوبة إلى دور الـ16، ثم تجاوز منتخب أوزبكستان في ربع النهائي، وعلى الرغم من تاريخ الاصطدام بين المنتخبين في البطولة، إلا أن منتخب قطر لم يحقق الفوز على إيران من قبل في كأس آسيا، ويسعى إلى كسر هذا السلسلة وتحقيق الفوز في هذا اللقاء الهام.

موعد مباراة قطر وإيران في نصف نهائي كأس آسيا 2023

منتخب قطر سيواجه منتخب إيران في مواجهة مثيرة ومهمة للغاية، والتي من المتوقع أن تكون إحدى أصعب المباريات للعنابي، مشاهدة مباراة قطر وإيران من المقرر أن تُقام هذه المباراة مساء يوم الأربعاء الموافق 7 فبراير 2024، على أرضية ملعب الثمامة، ومن المتوقع وجود جماهير كبيرة لمؤازرة الفريقين في هذه المواجهة المهمة.

مشاهدة مباراة قطر وإيران بث مباشر يلا شوت اليوم

فيما تحدد بث مباشر مباراة إيران ضد قطر اليوم في كأس آسيا 2024، لتنطلق في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والقدس، وفي تمام الساعة السادسة سماءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، وفي تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

ما القنوات الناقلة لمباراة قطر وإيران في نصف نهائي كأس آسيا 2023؟

تمتلك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الحقوق الحصرية لبث مباريات كأس آسيا 2023 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شاشات التلفزيون، بث مباشر مباراة قطر وإيران يلا شوت باستثناء المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، والعراق.

يمكن للمشتركين الاستمتاع بمتابعة المباريات المتبقية من البطولة عبر الاشتراك في العرض الخاص ببطولة كأس آسيا، وذلك من خلال باقة قنوات بي إن سبورتس الآسيوية.

في المملكة العربية السعودية، يتم بث المباريات عبر قنوات SSC المشفرة، بينما يمكن للمشاهدين في الإمارات العربية المتحدة متابعة الأحداث عبر قناة أبوظبي الآسيوية. أما في العراق، فستتولى القناة الرابعة العراقية مهمة البث وتغطية المباريات في البلاد.

تردد قناة الرياضية العراقية تردد قناة beIN ASIAN CUP 1 القمر الصناعي: نايل سات التردد: 10719 معدل الاستقطاب: عمودي V معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6 مفتوحة القمر الصناعي: نايل سات التردد: 10810 معدل الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 4/3 مشفرة

كيفية مشاهدة البثّ المباشر لمباراة قطر وإيران أونلاين؟

توفر شبكة "بي إن سبورتس" خدمة إضافية لمشاهدة المباريات المباشرة عبر تطبيق "TOD" وهو تطبيق مدفوع، مشاهدة مباراة قطر ضد إيران بث مباشر يلا شوت يوفر للمشاهد جميع مباريات كرة القدم التي تُبثّ عبر قنوات "بي إن سبورتس" بالإضافة إلى إنتاجات أخرى فنية وترفيهية.

تاريخ المواجهات بين قطر وإيران

في آخر خمس مواجهات بين منتخبي قطر وإيران، لم يتمكن المنتخب القطري من تحقيق الفوز، إذ أظهرت الإحصائيات أنه خاضوا 24 مواجهة منذ كأس آسيا 1988 في قطر، حيث انتصر المنتخب الإيراني في 15 مباراة، وتعادل الفريقان في 7 مباريات فقط، بينما فاز منتخب قطر فقط في مرتين.

هذه المعركة لا تحتمل إلا الفوز، إذ يسعى كل من المنتخبين إلى التأهل لنهائي البطولة ورفع الكأس عاليًا، وهو طموح يلتزم به المنتخب القطري السابق بالفوز باللقب للمرة الثانية على التوالي. فهل يستطيع قطر الحفاظ على لقبها القاري؟ أم ستنجح إيران في تحقيق ثأرها التاريخي والتتويج بالكأس للمرة الأولى منذ عام 1976؟

تشكيلة قطر المتوقعة في مواجهة إيران:

حراسة المرمى: مشعل برشم

خط الدفاع: همام أحمد – لوكاس مينديز – بوعلام خوخي – بيدرو ميغيل

خط الوسط: أحمد فتحي - مصطفى مشعل - حسن الهيدوس

خط الهجوم: المعزّ علي - أكرم عفيف - أحمد علاء

تشكيلة إيران المتوقعة في مواجهة قطر:

حراسة المرمى: بيرانفاد

خط الدفاع: خليل زاده - كاناني - هاجسافي - رزايين

خط الوسط: موهيبي - عزت الله - نور الله احمد

خط الهجوم: ازمون - تاريمي - جاهانباخش

قطر ضد إيران.. صراع بطاقة التأهل

يبحث عشاق ومتابعو مباريات كأس آسيا 2023 عن موعد مباراة قطر وإيران في نصف نهائي كأس آسيا 2023 والقنوات الناقلة لهذه المواجهة القوية التي يستعد من خلالها المنتخب القطري لمواصلة الدفاع عن لقبه، ولكن ذلك لن يتأتى سوى بتجاوز عقبة إيران المرشح الأوفر حظا للظفر باللقب.

وقبل تقديم موعد مباراة قطر وايران في نصف نهائي كأس آسيا 2023 والقنوات الناقلة لهذه القمة المنتظرة بين ثاني ممثل العرب في هذه النسخة، سنتوقف مع أبرز ما يميز هذه المواجهة بين الفريقين الطامحين إلى العبور للنهائي الحلم.

على أرضه وبين جمهوره، يواجه المنتخب القطري نظيره الإيراني في نصف نهائي كأس آسيا 2023، في مباراة قمة الحسم المرتقبة يوم غد الأربعاء 7 فبراير 2023 على استاد الثمامة.

وكان منتخب قطر مستضيف البطولة قد ضمن تأهلا صعبا، إلى نصف النهائي للنسخة الثانية على التوالي، بعد 2019 التي توج بها في النهاية على حساب الإمارات.

وجاء تأهل المنتخب القطري إلى الدور نصف النهائي، بعد فوزه على منتخب أوزبكستان بضربات الترجيح (3-2) بعد نهاية المباراة والشوطين الإضافيين بالتعادل الإيجابي (1-1).

وحسم منتخب إيران تأهله للدور نصف النهائي، للمرة التاسعة في تاريخه والثانية على التوالي بعد بلوغه نصف نهائي النسخة الماضية بالإمارات، قبل الخسارة (0-3) أمام اليابان، حيث أطاح أسود فارس بمنتخب اليابان الذي كان مرشحا فوق العادة للظفر باللقب.

وعلى وقعِ هتافاتِ الجماهيرِ المُتّقدةِ، يشتعلُ ملعبُ الثمامةِ غدًا الأربعاءَ في معركةٍ كرويةٍ تاريخيةٍ بينَ قطرَ وإيرانَ، في نصفِ نهائيِّ كأسِ آسيا 2023، حيث تحرك نار الانتقام لاعبي قطر لتجاوز عقد الهزيمة الدائمة أمام هذه المنتخب الذي بات يصنف ضمن كبار القارة.

ويملكُ المنتخبُ القطريّ ميزةَ اللعبِ على أرضِهِ وبينَ جمهورِهِ، بينما يملكُ المنتخبُ الإيرانيّ خبرةً أكبرَ في البطولاتِ القاريةِ، حيث سيسعى أسود فارس إلى بذل مجهود مضاعف من أجل بلوغ النهائي والتتويج باللقب الرابع في مسيرتهم.