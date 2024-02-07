كوورة لايف مباشر الآن.. بث حي مباراة قطر وإيران - تويتر HD اليوم مشاهدة رابط سريع بدون تقطيع

كوورة لايف مباشر الآن.. بث حي مباراة قطر وإيران - تويتر HD اليوم مشاهدة رابط سريع دون تقطيع

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مباراة قطر وإيران
مباراة قطر وإيران

كوورة لايف مباشر الآن.. بث حي مباراة قطر وإيران  - تويتر HD اليوم مشاهدة رابط سريع دون تقطيع يواجه اليوم منتخب قطر نظيره منتخب إيران في نصف نهائي كأس آسيا وتعد مباراة قطر وإيران مباراة نارية ينتظرها عشاق كرة القدم في العالم العربي وخاصة الجمهور الاردني لمعرفة طرف النهائي أمام منتخب بلاده وذلك بعد فوز منتخب الأردن بهدفين نظيفين ليصل إلى نهائي آسيا لأول مرة في تاريخه.

كوورة لايف مباشر الآن.. بث حي مباراة قطر وإيران  - تويتر HD اليوم مشاهدة رابط سريع دون تقطيع 

وتقدم بوابة الفجر الإلكترونية بث مباشر مباراة قطر وإيران  رابط مباشر دون تقطيع وذلك في إطار الخدمات التي تقدمها لقرائها ومتابعيها.

 مباراة قطر وإيران في كأس أمم آسيا 

يسعى منتخب قطر إلى الفوز بالمباراة  والوصول إلى نهائي كأس آسيا وخاصة أنه البلد المضيف للبطولة كذلك يسعى منتخب إيران الوصول إلي نهائي كأس آسيا بعدما تخطى منتخب اليابان في الدور الربع النهائي.

موعد مباراة قطر وإيران في كأس أمم آسيا 

تنطلق مباراة قطر وإيران اليوم الأربعاء 7 فبراير 2024 في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت قطر وذلك ضمن منافسات نصف نهائي كأس آسيا.

القنوات الناقلة لمباراة قطر وإيران في كأس أمم آسيا 

تنقل شبكة قنوات bein sports مباريات كأس أمم آسيا وتنقل مباراة قطر وإيران عبر beIN Asian Cup 1.

تشكيل قطر المتوقع لمواجهة إيران

حراسة المرمى: مشعل برشم.

في خط الدفاع: بيدرو ميجيل - خوخي بوعلام - محمد وعد - جاسم جابر.

في خط الوسط: حسن الهيدوس - أحمد فتحي - بسام الراوي.

في خط الهجوم: لوكاس مينديز - المعز علي - أكرم عفيف.

تشكيل إيران المتوقع لمواجهة قطر

حراسة المرمى: علي رضا بيرانفاند.

خط الدفاع: كنعانى - شجاع خليل زاده - محمدى - رامين رضائيان.

خط الوسط: أوميد إبراهيم - سامان قدوس - علي رضا جهانبخش - موهيبي.

خط الهجوم: سردار أزمون.

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