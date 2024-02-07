ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 بالاسم ورقم الجلوس الترم الأول

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 بالاسم ورقم الجلوس الترم الأول

يرغب الطلاب في محافظة القليوبية حول معرفة رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية PDF، وتعتبر الشهادة الاعدادية من اهم النتائج التي يزداد البحث لمعرفتها من الطلاب ومن خلال السطور التاليه سنوضح لجميع الطلاب رابط الحصول على النتائج بالاسم فقط من خلال موقع الفجر الالكتروني وهذا ما سوف نوضحه لجميع الطلاب الان.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 بالاسم ورقم الجلوس الترم الأول

اعتمد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، نتيجة امتحان الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الاولي للعام الدراسي الحالي بنسبة 80.31 %، وبنسبة 76.4% للإعدادية المهنية.

وقدم محافظ القليوبية، حسب بيان صحفي، بالتهنئة للطلبة والطالبات الناجحين، متمنيا لهم دوام التوفيق والتقدم، مقدما الشكر لمديرية التربية والتعليم، وهيئة التدريس والعاملين بها، لجهودهم المتميزة، مؤكدًا أن الفترة القادمة ستشهد افتتاح العديد من المدارس بمراكز ومدن المحافظة، لخفض الكثافة والحد من الفترات في سبيل الوصول إلى خدمات تعليمية متميزة، بالإضافة إلى الاهتمام بالأنشطة المدرسية، وتشجيع الموهوبين والمبتكرين من أبناء المحافظة.

ومن جانبها أكدت سماح ابراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد من تقدموا لأداء الامتحانات (113262) طالبا وطالبة و(1889) طالبا وطالبة للاعدادية المهنية و(6) طلاب مكفوفين و(50) لطلاب الصم وضعاف السمع، والحاضر منهم 111035 طالبا وطالبة إعدادية عامة و1113 إعدادية مهنية.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024

نتائج الإدارات التعليمية في نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية الفصل الدراسي الأول 2024

ننشر نتائج واوائل الطلاب في الإدارات التعليمية المختلفة في الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية وذلك بالاسم ورقم الجلوس، ويمكنكم من خلالنا حصريًا معرفة أوائل كل إدارة من إدارات محافظة القليوبية: نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة بنها التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة طوخ التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة قها التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة قليوب التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة القناطر الخيرية التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة غرب شبرا التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة شرق شبرا التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة شبين القناطر التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة الخانكة التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة الخصوص التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة العبور التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة كفر شكر التعليمية 2024.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة القليوبية

أفادت مديرية التربية والتعليم محافظة القليوبية أن عملية التصحيح قد تمت بدقة كبيرة حيث تمت مراجعة كافة أوراق الإجابات من قبل عدة مصححين، مشيرة بأنه تم التركيز على مصلحة الطلاب في المقام الأول، وستكون نسبة النجاح في نتائج الشهادة الإعدادية للترم الأول في محافظة القليوبية لعام 2024 ستكون راضية للغاية ومبشرة ومفرحة لجميع الطلاب.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس

حددت وزارة التربية والتعليم لكل مديرية تعليمية رابط خاص بها.

تقوم المديرية بعد أن تعتمد النتيجة من قبل المحافظ برفعها.

ثم بدء توفيرها في المدارس غالبًا من اليوم التالي إن لم يوافق عطلة رسمية.

ثم فتح باب التظلمات خلال يوم أو إثنين.

والتي تستمر لمدة أسبوعين كاملين.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية PDF

وبالنسبة لرابط استخراج نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية PDF، وحتي الان لم يتم اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظ القليوبية ولك بعد ان تم اعتماد النتائج في عدد من المحافظات الاخري، وخلال ساعات من الان سيتم أعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة القليوبية واليكم خطوات استخراج النتائج بالاسم وبرقم الجلوس.

البوابة الإلكترونية محافظة القليوبية 2024

يتيح موقع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية رابط إلكتروني للاستعلام عن نتائج الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة القليوبية بالاسم ورقم الجلوس فور رفعها على هذا الرابط، وهناك خطوات معينة لمعرفة نتيجتك بسهولة تامة وهي:-

الدخول على الرابط الرسمي لموقع مديرية التربية والتعليم محافظة القليوبية من هـــنا..

اختر الخدمات الإلكترونية. اضغط على خدمات التربية والتعليم.

انقر على ايقونه نتائج الشهادة الإعدادية 2024 القليوبية.

أدخل رقم الجلوس الخاص بك. انقر على زر عرض النتيجة.

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