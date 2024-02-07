بث مباشر مشاهدة مباراة الإتحاد والطائي يلا شوت اليوم

بث مباشر مشاهدة مباراة الإتحاد والطائي يلا شوت اليوم في الدوري السعودي، ويستعد فريق الاتحاد لمواجهة تحدي جديد عندما يحل ضيفًا ثقيلًا على فريق الطائي في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 19 لمسابقة الدوري السعودي. تأجلت هذه المواجهة الهامة بسبب سوء الأحوال الجوية التي عاشتها المنطقة، ما حال دون وصول الفريق الضيف إلى مطار حائل الدولي.

يدخل فريق الاتحاد إلى هذه المباراة بعد أن حقق فوزا مهما في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث تغلب برباعية نظيفة على فريق الفيصلي، مما جعله يحجز مقعدًا في نصف نهائي البطولة. وتطمح إدارة الفريق وجهازه الفني ولاعبوه في أن تكون هذه المباراة بداية لتحسن النتائج في الدوري السعودي، حيث يحتل الفريق حاليا المركز السابع برصيد 28 نقطة.

على الجانب الآخر، يعيش فريق الطائي موسمًا متخبطًا، حيث يحتل المركز السادس عشر في جدول الترتيب برصيد 17 نقطة. وبالرغم من تراجعه في الترتيب، إلا أن الفريق يسعى جاهدًا لتحسين أدائه وتحقيق نتائج إيجابية في المباريات القادمة، خاصة أنه يدرك أهمية البقاء في المنافسة على الصعود.

مواجهة الاتحاد والطائي تعد فرصة لكل من الفريقين لتحقيق الانتصار وتحقيق النقاط الثلاث، سعيا لتحقيق أهدافهم في الموسم الحالي. ومن المتوقع أن تكون المباراة مثيرة وممتعة، مما يجعل الجماهير متشوقة لمتابعتها ورؤية كيف ستتطور الأحداث على أرض الملعب.

متي موعد مباراة الاتحاد والطائي اليوم في الدوري السعودي 2023/2024؟

يلتقي فريق اتحاد جدة الأول لكرة القدم، منافسه فريق الطائي، وذلك في المباراة المرتقب إقامتها مساء اليوم الأربعاء 7 فبراير الجاري، ضمن أحد المباريات المؤجلة من الجولة التاسعة عشر لمنافسات الدوري السعودي موسم 2023-2024، ويستضيف ملعب "الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي" مجريات مباراة الاتحاد ضد الطائي اليوم.

ويأتي موعد مباراة الاتحاد والطائي بث مباشر اليوم في الدوري السعودي 2023/2024، لتنطلق صافرة اللقاء في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي، وفي تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

بث مباشر مشاهدة مباراة الإتحاد والطائي يلا شوت اليوم

ويحتل فريق اتحاد جدة المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري السعودي 2023-2024 برصيد 28 نقطة، وذلك بعدما خاض فريق الاتحاد نحو 18 لقاء حتى الآن في دوري روشن، قد حقق الفوز في 8 مباريات، وتعادل في 4 لقاءات، وتلقى الهزيمة في 6 منها، بينما جاء فريق الطائي في المركز السادس عشر بواقع 16 نقطة.

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والطائي في الدوري السعودي 2024؟

قنوات SSC الرياضية السعودية تعد المحطة الرئيسية التي ستقوم بنقل مباراة الاتحاد والطائي بث مباشر اليوم في إطار دوري روشن لموسم 2023/2024. هذه القنوات توفر البث المباشر سواء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، مما يتيح للمشاهدين الاستمتاع بمشاهدة المباراة بسهولة. تنقل قنوات SSC الرياضية مباريات الدوري السعودي للمحترفين بشكل شامل، وتوفر الفرصة للمواطنين السعوديين لمتابعة المباريات عبر البث المفتوح.

لكن بالنسبة للجماهير في بلاد الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء، يتطلب مشاهدة البث المباشر اشتراكًا في إحدى الباقات السنوية المتاحة للقنوات الرياضية، والتي توفرها الشبكة الرياضية. يجدر بالمشتركين الراغبين في متابعة المباراة الاطلاع على التردد الصحيح لقناة SSC 1 HD المخصصة لنقل اللقاءات الرياضية الهامة، حتى يتمكنوا من مشاهدتها بوضوح وجودة عالية.

بالاعتماد على قنوات SSC الرياضية السعودية، سيكون بإمكان عشاق كرة القدم في المملكة العربية السعودية وخارجها الاستمتاع بمتابعة هذه المباراة المثيرة ومشاهدة الأهداف واللحظات الحاسمة التي قد تشهدها المباراة بث مباشر.

تردد قناة SSC 1 HD القمر الصناعي: نايل سات التردد: 12523 معدل الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6 مشفرة

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الاتحاد والطائي في الدوري السعودي 2024؟

سيكون البث المباشر لمباراة الاتحاد والطائي متاحًا مجانًا وبتقنية SD داخل السعودية عبر تطبيق شاهد.

لكن من خارج المملكة أو لمتابعة اللقاء بتقنية HD، ستحتاج إلى الاشتراك في خدمة "شاهد VIP".

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وشهد التشكيل الأساسي للقاء تواجد الدولي المصري أحمد حجازي في قلب الدفاع.

التشكيل المتوقع للإتحاد أمام الطائي

خط الهجوم: عبد الرازق حمد الله.

خط الوسط: رومارينيو، فيصل الغامدي، صالح العمري، فابينيو، نغولو كانتي.

خط الدفاع: مد الله العليان، تركي الجعدي، أحمد حجازي، حسن كادش.

حراسة المرمي: مارسيلو غروهي.

التشكيل المتوقع للطائي أمام الإتحاد

خط الهجوم: راكان الشملان.

خط الوسط: فيرجيل، بيرنارد مينساه، عبد العزيز الحرابي، سالم عبدالله الطويالي.

خط الدفاع: ألفا سميدو، حسين قاسم، إنزو روكو، روبيرت باور، نواف القميري.

حراسة المرمي: فيكتور براغا.

ترتيب الاتحاد والطائي في دوري روشن السعودي

تتمثل ترتيبات فرق الاتحاد والطائي قبل مباراة الجولة 19 في دوري روشن السعودي على النحو التالي:

المركز اسم الفريق لعب فاز تعادل خسر النقاط 16 الطائي 18 5 2 6 28 7 الاتحاد 18 8 4 6 28

مشاهدة مباراة الاتحاد والطائي في الدوري السعودي بث مباشر

يدخل فريق الاتحاد إلى مواجهته مع الطائي بحثًا عن الفوز الذي يسعى من خلاله لتحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري السعودي. يحتل الاتحاد المركز السابع في الجدول برصيد 28 نقطة، في حين يأتي الطائي في المركز السادس عشر برصيد 17 نقطة فقط. ومن المعروف أن الفريقين يسعيان لتحقيق الانتصار في هذه المباراة لأهداف مختلفة، إذ يحاول الاتحاد تحقيق نتيجة إيجابية لتعزيز مكانته في الصدارة، بينما يسعى الطائي إلى الخروج من منطقة الهبوط وتحقيق النقاط الثلاث.

كان من المقرر أن تكون هذه المباراة هي آخر مواجهات الفريقين قبل إيقاف دوري روشن، لكن تعذر ذلك بسبب الظروف الجوية السيئة في ذلك الوقت، مما أدى إلى تأجيلها. ومن المتوقع أن يكون لقاء اليوم هو بداية عودة النشاط في الدوري، بعد فترة التوقف، ومن المتوقع أن يكون اللقاء مثيرًا ومنافسًا بين الفريقين.

من المنتظر أن يكون لقاء اليوم شاهدًا على عودة النجم الفرنسي كريم بنزيما إلى التشكيلة الأساسية للاتحاد، بعد غيابه عن مباراة الفيصلي. ومن المتوقع أن يكون بنزيما على الأقل على مقاعد البدلاء أمام الطائي، الذي يحتل المركز السادس عشر ويبحث عن تحسين أداء الفريق وتحقيق نتيجة إيجابية.