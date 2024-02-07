بث مباشر يلا شووت بدون اشتراك مباراة كوت ديفوار والكونغو في كأس أمم أفريقيا مشاهدة مباشرة دون تقطيع

بث مباشر يلا شووت دون اشتراك مباراة كوت ديفوار والكونغو في كأس أمم إفريقيا مشاهدة مباشرة دون تقطيع ينتظر منتخب كوت ديفوار مواجه نارية اليوم مع نظيره منتخب الكونغو وتأتي مباراة كوت ديفوار والكونغو ضمن منافسات الدور النصف النهائي لكأس أمم إفريقيا ويتسلح منتخب كوت ديفوار بالأرض والجمهور في هذه المواجهة.

بث مباشر يلا شووت دون اشتراك مباراة كوت ديفوار والكونغو في كأس أمم إفريقيا مشاهدة مباشرة دون تقطيع

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مباراة كوت ديفوار والكونغو في كأس أمم إفريقيا

تقام مباراة كوت ديفوار والكونغو اليوم ضمن منافسات الدور النصف النهائي لكأس أمم إفريقيا وتمكن منتخب كوت ديفوار من الصعود للمربع الذهبى الأفريقي بعدما تحقيق الفوز على نظيره المالى بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب السلام بينما تأهل منتخب الكونغو إلى الدور قبل نهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية عقب الفوز على غينيا بنتيجة 3/1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب الحسن واتارا.

موعد مباراة كوت ديفوار والكونغو في نصف نهائي أمم إفريقيا

تنطلق مباراة كوت ديفوار والكونغو اليوم الأربعاء 7 فبراير في تمام الساعة العاشرة على ملعب الحسن واتارا.

القنوات الناقلة لمباراة كوت ديفوار والكونغو في نصف نهائي أمم إفريقيا

تنقل شبكة قنوات bein sports مباريات كأس أمم إفريقيا وتذاع مباراة كوت ديفوار والكونغو عبر قناة beIN Sports HD 1 Max.

تشكيل كوت ديفوار المتوقع لمواجهة الكونغو

في حراسة المرمى: يحيى فوفانا.

في خط الدفاع: سيرجي أورييه - أوديلون كوسونو - إيفان نديكا - جيسلان كونان.

في خط الوسط: سيكو فوفانا - جان ميشيل سيري - فرانك كيسيه.

في خط الهجوم: كريستيان كوامي - نيكولاس بيبي - ماكس جراديل