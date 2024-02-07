4 أخطاء في المشي تدمر كل جهودك

لا شك أن المشي هو الشكل الأكثر فائدة للتمرين، ولكنه أكثر أشكال التمرينات التي لا تحظى بالتقدير والنظر فيها بشكل عرضيظ، بضع دقائق فقط من المشي السليم يمكن أن تمنحك فوائد التمرين في صالة الألعاب الرياضية.

وأظهرت العديد من الدراسات أن دمج المشي كشكل من أشكال التمارين الرياضية يوميًا يمكن أن يعطي نتائج مذهلة.

وإنها واحدة من أبسط أشكال التمارين الرياضية وأكثرها سهولة، ومع ذلك يرتكب العديد من الأشخاص أخطاء تعيق تقدمهم وتمنعهم من جني الفوائد الكاملة لهذا النشاط دون قصد.

وسواء كنت تمشي من أجل فقدان الوزن، أو صحة القلب والأوعية الدموية، أو فقط للبقاء نشيطًا، فإن تجنب هذه المخاطر الشائعة يمكن أن يساعد في زيادة جهودك إلى أقصى حد وضمان حصولك على أقصى استفادة من المشي.

وضعية غير مناسبة​

من أكثر الأخطاء الشائعة التي يرتكبها الأشخاص أثناء المشي هو إهمال وضعيتهم وشكلهم إن المشي بأكتاف مترهلة أو ظهر منحني أو وضع قدم غير مناسب لا يقلل من فعالية التمرين فحسب، بل يمكن أن يؤدي أيضًا إلى عدم الراحة والإصابة بمرور الوقت للحفاظ على الشكل المناسب، قف منتصبًا مع كتفيك إلى الخلف، وقم بتشغيل عضلاتك الأساسية، وحافظ على نظرك للأمام

واهبط في كل خطوة من الكعب إلى أخمص القدمين، مع التدحرج عبر القدم من الكعب إلى أخمص القدمين مع كل خطوة.

ولا يساعد هذا على منع الإصابات فحسب، بل يساعد أيضًا على إشراك المزيد من العضلات، مما يوفر تمرينًا أفضل بشكل عام.

غير وتيرتك

وهناك خطأ آخر يرتكبه العديد من المشاة وهو الالتزام بوتيرة واحدة ثابتة طوال التمرين بأكمله في حين أنه من الضروري العثور على وتيرة مريحة لك، فإن تغيير سرعتك يمكن أن يساعد في تحدي جسمك وتحسين مستوى لياقتك البدنية بشكل أكثر فعالية ويمكن أن يؤدي دمج فترات المشي السريع أو إضافة المنحدرات إلى زيادة معدل ضربات القلب وزيادة حرق السعرات الحرارية وتقوية مجموعات العضلات المختلفة وحاول التبديل بين فترات المشي السريع وفترات التعافي الأبطأ لإبقاء تدريباتك ممتعة وتحقيق أقصى قدر من النتائج.

الإحماء قبل المشي والتهدئة بعده

يعد إهمال عملية الإحماء قبل المشي والتهدئة بعد ذلك خطأً شائعًا يمكن أن يزيد من خطر الإصابة ويعيق تقدمك ويقوم الإحماء المناسب بإعداد العضلات والقلب والمفاصل لممارسة الرياضة عن طريق زيادة تدفق الدم والمرونة. ابدأ مسيرتك ببضع دقائق من تمارين التمدد الديناميكية أو تمارين القلب الخفيفة لإرخاء عضلاتك وزيادة معدل ضربات قلبك تدريجيًا وبالمثل، فإن إنهاء المشي بفترة قصيرة من التهدئة والتمدد يساعد على تقليل ألم العضلات وتحسين المرونة وتعزيز التعافي وإن قضاء بضع دقائق إضافية فقط في هذه الخطوات الأساسية يمكن أن يُحدث فرقًا كبيرًا في أدائك العام وراحتك.

عدم ارتداء الأحذية المناسبة

يمكن أن يؤثر اختيارك للأحذية بشكل كبير على تجربة المشي وراحتك بشكل عام يمكن أن يؤدي ارتداء الأحذية غير المناسبة التي تفتقر إلى الدعم أو الوسادة الكافية إلى ألم في القدم وبثور وحتى إصابات أكثر خطورة مثل التهاب اللفافة الأخمصية أو جبائر قصبة الساق واستثمر في زوج من أحذية المشي التي توفر الدعم المناسب لقوس القدم والتوسيد والثبات لحماية قدميك ومفاصلك أثناء المشي وبالإضافة إلى ذلك، تأكد من أن حذائك مناسب بشكل صحيح واستبدله بانتظام عندما يتآكل للحفاظ على الدعم والأداء الأمثل.