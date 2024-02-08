استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الفيوم 2024 بوابة الفجر

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الفيوم 2024 بوابة الفجر

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الفيوم 2024 بوابة الفجر،أعلن الدكتور محمد التونى، معاون محافظ الفيوم والمتحدث الرسمى للمحافظة، أن الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، سيقوم غدًا الخميس بالإعلان عن نتائج الشهادة الإعدادية ونسبة النجاح للطلاب، بالإضافة إلى ترتيب الإدارات التعليمية في النتيجة وتكريم الطلاب الأوائل على مستوى المحافظة. ومن ثم سيتم نشر النتيجة عبر الموقع الإلكتروني للمحافظة ومديرية التربية والتعليم.

وأشار التونى، في تصريحات خاصة لـ "امصدر"، إلى أن عدد طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي الذين أدوا امتحان الشهادة الإعدادية للعام الحالي 2024/2023م بلغ 68،192 طالبًا وطالبة، وذلك في 268 لجنة على مستوى محافظة الفيوم.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الفيوم 2024 بوابة الفجر

قليلٌ بقليل، وسنعلن نتائج الصف الثالث الإعدادي في محافظة الفيوم للعام 2024، حيث أكد الدكتور محمد التوني، معاون محافظ الفيوم، أنه سيتم اعتماد نتائج الامتحانات بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة غدًا، وستتضمن النتائج أسماء الطلاب مع أرقام جلوسهم.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالفيوم أن عمليات الكنترول قد انتهت ويتم حاليًا مراجعة الدرجات بدقة، ومن ثم سيقوم المحافظ اللواء أحمد الأنصاري بالتصديق على نسبة النجاح وإعلان نتائج الطلاب. وبعد ذلك، سيتم الإعلان عن الطلاب الأوائل في الشهادة الإعدادية في مختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة.

نتائج الإدارات التعليمية في نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم الفصل الدراسي الأول 2024

ننشر نتائج الإدارات التعليمية المختلفة في الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم للفصل الدراسي الأول 2024، وذلك بالاسم ورقم الجلوس ويمكنكم من خلال نذاكر حصريًا معرفة أوائل كل إدارة من إدارات محافظة الفيوم:

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة غرب الفيوم التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة شرق الفيوم التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة اطسا التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة سنورس التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة طامية التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة يوسف الصديق التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة ابشواى التعليمية 2024.

اكثر من 68 ألف طالبًا أدوا الامتحانات

وأدى نحو 68 ألفًا و180 طالبًا وطالبة، امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة الفيوم، إذ جرى توزيعهم على 268 لجنة في الإدارات التعليمية بشرق الفيوم، وغرب الفيوم، وإطسا، وطامية، وسنورس، وأبشواي، ويوسف الصديق.

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الفيوم

يمكن لمختلف الطلاب والطالبات بالمحافظة الاستعلام عن نتيجة تالتة إعدادي الفصل الدراسي الأول الخاصة بهم من خلال اتباع مجموعة من الخطوات وعبر موقع مديرية التربية والتعليم بالفيوم كما يلي:

يقوم الطالب أو الطالبة في البداية بالذهاب إلى الرابط الرسمي لمديرية التعليم بالفيوم من هنا.

بعد ذلك يقوم الطالب بالنقر على نتيجة الإعدادية.

النقر على الصورة الموجودة بعرض الصفحة.

قم بكتابة الاسم ورقم الجلوس الخاصين بالطالب بالأماكن المخصصة لهم.

ثم القيام بالنقر على مربع عرض النتيجة.

سوف سيتم الإعلان عن النتيجة بالدرجات والتقديروذلك بمختلف المواد الأساسية والمضافة للمجموع والثانوية الغير مضافة إلى المجموع.