زيادة في مخزون النفط الأمريكي بمقدار 5.5 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي

سجل مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة زيادة خلال الأسبوع المنتهي في 2 فبراير الحالي بمقدار 5.5 مليون برميل، إلى 4.427 مليون برميل.

وبحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة اليوم الأربعاء فقد ارتفع الاحتياطي الاستراتيجي للنفط بمقدار 620 ألف برميل إلى 358 مليون برميل.

وفي الوقت نفسه تراجع مخزون البنزين بمقدار 1.3 مليون برميل إلى 251 مليون برميل، في حين تراجع مخزون الديزل بمقدار 22.3 مليون برميل إلى 6.127 مليون برميل.

وأشارت بيانات إدارة معلومات الطاقة إلى تراجع معدل استغلال الطاقات التشغيلية للمصافي الأمريكية خلال الأسبوع الماضي بمقدار 5.0 نقطة مئوية إلى 4.82%.