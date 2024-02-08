انكماش أسعار المستهلكين بالصين بأكبر وتيرة منذ 2009

الاقتصاد
بوابة الفجر


انكمشت أسعار المستهلكين في الصين للشهر الرابع على التوالي وبأكبر وتيرة منذ 2009 خلال يناير كانون الثاني، بما يعكس استمرار التحديات التي تواجه الطلب في الدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ووفقًا لبيانات المكتب الوطني للإحصاء اليوم الخميس الثامن من فبراير شباط، تراجع مؤشر أسعار المستهلكين 0.8% على أساس سنوي في يناير كانون الثاني، مقارنة بانخفاض بنسبة 0.3% في ديسمبر كانون الأول.

على الجانب الآخر، صعد المؤشر 0.3% على أساس شهري، مقابل الزيادة بنحو 0.1% في ديسمبر كانون الأول.

أما توقعات المحللين فكانت قد أشارت إلى انكماش المؤشر 0.5% على أساس سنوي، ونموه بنسبة 0.4% على أساس شهري.

هذا وانخفضت أسعار الغذاء بنحو 5.9% على أساس سنوي في أول أشهر لـ2024.

وقفزت أسعار التضخم الأساسي الذي يستثني الغذاء والطاقة 0.4% في يناير كانون الثاني على أساس سنوي، وبنحو 0.3% على أساس شهري.

وعلى صعيد أسعار المنتجين، فتراجعت للشهر الـ16 على التوالي بنحو 2.5% في يناير كانون الثاني، وهي وتيرة أقل من التوقعات بانخفاض 2.6%، وكذلك من مستويات ديسمبر كانون الأول حينما انخفضت 2.7%.

من جانبه، قال كبير الاقتصاديين والشريك لدى GROW Investment Group هو هونغ في تصريحات لـCNBC إن السوق لم يتفاجأ تمامًا بأرقام الانكماش، إذ أن تصاعد الضغوط الانكماشية ظل مستمرًا لأكثر من عام حتى الآن.

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