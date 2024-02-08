الغرفة التجارية بالجيزة تستعد لإطلاق معارض "أهلا رمضان" 20 فبراير

أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن جميع السلع الغذائية والتموينية سيتم طرحها بأسعار منافسة في معارض "أهلا رمضان" المقرر أن تنطلق بحد أقصى في العشرين من شهر فبراير الجاري قبيل حلول شهر رمضان المعظم بعشرين يوما تقريبًا.

وأوضح الشاهد خلال مشاركته في برنامج على مسؤوليتي للإعلامي أحمد موسي، والمذاع على قناة صدي البلد، أن من المخطط إطلاق خمسة معارض لـ "أهلا رمضان" بمحافظة الجيزة، وسيتم توزيعها في نطاقات جغرافية متعددة داخل المحافظة وفقًا للكثافات السكانية لتغطية مساحات واسعة من المحافظة، والوصول إلى كافة المواطنين، وذلك بالتنسيق مع أجهزة الحكم المحلي وقيادات المحافظة.

وأشار الشاهد إلى أن هناك أكثر من 80 عارضًا سيشاركون بمنتجاتهم في معارض أهلا رمضان وسوف يتم طرح كميات كبيرة من الأرز والزيوت والمكرونة والسكر ومنتجات الألبان فضلا عن اللحوم الحمراء والدواجن بأسعار مناسبة، كما تم تخصيص مساحات داخل المعارض لبيع الملابس الجاهزة بأسعار مناسبة لمحدودي الدخل مع قرب حلول عيد الفطر المبارك.

وشدد أسامة الشاهد على قرب انفراج أزمة نقص السكر في الأسواق، وذلك بعد توجيه الدكتور علي مصلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية للشركات القابضة بضرورة العمل على توفير كميات كبيرة من السكر وطرحها في المعارض التابعة للدولة وفي سلاسل المتاجر الكبرى بسعر 27 جنيها للكيلو الواحد.

وأوضح الشاهد أن استهلاك المصريين من السكر خلال شهر رمضان يعادل مرة ونصف من حجم الاستهلاك في الشهور العادية، ومن ثم فإن الحكومة بالتعاون مع الغرف التجارية تعمل حاليا على طرح كميات كبيرة من السكر في جميع المحافظات لتلبية الطلب المتوقع، مشددا على أن انتهاء أزمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية مرتبطة بحل مشكلات تدبير العملة الصعبة.

وأكد أسامة الشاهد أن صعوبة توفير الدولار من القنوات الرسمية في البنوك يرفع التكلفة على المنتجين الذين يتوجهون إلى السوق الموازية لتدبير احتياجاتهم، لافتا أن اتمام إجراءات التعويم وتوفير العملة بسعر موحد في السوقين الرسمي والموازي، وتلبية احتياجات الصناعة، سيسهم في خفض الأسعار بنحو 20% على الأقل، نتيجة لتوفير المعروض من السلع في الأسواق بما يغطي الطلب ويمنع المضاربات.

وأشار الشاهد إلى أن تعويم العملة تم بالفعل في الأسواق وأن كافة السلع المتداولة يتم تسعيرها وفقا لسعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبالتالي لن تحدث زيادات جديدة إلا في حالة تحريك الدولار الجمركي، مطالبا وزارة المالية بتحديد سعر ثابت لصرف الدولار الجمركي عند اتخاذ قرار التعويم حتي لا يؤثر سلبا على الأسعار.