مجموعات عمل للحصر المكانى لجميع الإعلانات على الطرق العامة بالمدن الجديدة

الاقتصاد
بوابة الفجر

 

ترأست المهندسة إيمان نبيل كامل، وكيل أول الوزارة بقطاع التنمية وتطوير المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اجتماعا موسعًا لمجموعات العمل بالمدن الجديدة، المعنية بالحصر المكانى لجميع الإعلانات على الطرق العامة بالمدن الجديدة، بهدف إنشاء قاعدة بيانات جغرافية لتلك الإعلانات، في إطار حرص الهيئة المستمر، نحو التحول الرقمي والحوكمة لتسهيل جميع خدماتها، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفى ضوء المتابعة المستمرة من الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان.

وأوضحت وكيل أول الوزارة، أن الهيئة وأجهزة المدن الجديدة تعمل على حصر وإدارة جميع الإعلانات على الطرق العامة، من خلال منظومة إلكترونية ذكية عبر تطبيق "Arcgis Quick Capture"، وربطها بتطبيق خدمة المواطنين الخاص بالهيئة، تمهيدًا لعرض جميع الإعلانات المتاحة بالمدن الجديدة على الموقع الإلكتروني، مما يحقق الشفافية ويتيح فرصة متساوية أمام جميع المعلنين للتقدم والحصول على رخصة الإعلان.

Elfagr.org

الأكثر قراءة

"لـوووووووي".. رابــط رسـمي نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الفـيوم برقم الجلوس أو الاسم {لينك شغال}

"نجاحكم يـسعـدنا" الآن رابط رسمي هـنــا Here.. "اعرف نتيجتك بالدرجات" نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس رابط نتائج 3 إعدادي محافظتي أسيوط - الفيوم

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2024 بالاسم ورقم الجلوس الترم الأول

لينك سريع نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس بالفيوم

رابط سريع نتيجتك الآن بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول محافظة الفيوم "لينك الاستعلام حصريا"

رابط شغال نتيجتك الآن بالأسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 محافظة الفيوم

"النتيجة ظهرت" لينك معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 جميع المحافظات (استعلم عن نتيجتك 3 إعدادي)

استعلم الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2024 بالاسم ورقم الجلوس