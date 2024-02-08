ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة خلال تعاملات اليوم

الاقتصاد
بوابة الفجر

ارتفعت مؤشرات البورصة، خلال تعاملات اليوم الخميس، ليسجل مؤشر "إيجي إكس 30" ارتفاعا بنسبة 1.02% ليصل إلى مستوى 28190 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.87% ليصل إلى مستوى 34578 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.96% ليصل إلى مستوى 11994 نقطة.

وشهدت مؤشرات الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" ارتفاعا بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 6824 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.84% ليصل إلى مستوى 9591 نقطة.

 

Elfagr.org
ads

الأكثر قراءة

"لـوووووووي".. رابــط رسـمي نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الفـيوم برقم الجلوس أو الاسم {لينك شغال}

"نتائج الامتحانات Result".. نتيجة الشهادة الإعدادية الفيوم برقم الجلوس.. استعلم عن نتيجتك Natega عبر Elfagr.org

"نجاحكم يـسعـدنا" الآن رابط رسمي هـنــا Here.. "اعرف نتيجتك بالدرجات" نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس رابط نتائج 3 إعدادي محافظتي أسيوط - الفيوم

"النتيجة ظهرت" لينك معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 جميع المحافظات (استعلم عن نتيجتك 3 إعدادي)

إمساكية شهر رمضان 2024 ومواعيد السحور والإفطار طوال أيامه

عاجل.. شوبير يكشف تطور جديد في غرامة كهربا

العنابي في مواجهة النشامي .. ملخص وأهداف مباراة قطر وإيران اليوم في نصف نهائي كأس آسيا

قرار عاجل بشأن نقل مقر محكمة حلوان لـ 15 مايو