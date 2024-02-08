الأمانة العامة تشارك في قمة الدول الأعضاء في اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الافريقي بشأن ليبيا

شاركت الأمانة العامة في قمة الدول الأعضاء في اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الافريقي بشأن ليبيا التي عُقدت في برازافيل عاصمة جمهورية الكونغو يوم 5 فبراير 2024، بناءً على دعوة من رئيس اللجنة فخامة السيد دينيس ساسو نجيسو رئيس جمهورية الكونغو، ومثل معالي الأمين العام في القمة الأمين العام المساعد السفير الدكتور حسين الهنداوى، والذي نقل لفخامة رئيس جمهورية الكونغو تحيات الأمين العام وتقديره لجهود بلاده في دفع مهام هذه اللجنة قدمًا، والذي بدوره شكر الجامعة على الحضور والمشاركة.

وألقى الأمين العام المساعد كلمةً معالى الأمين العام في القمة والتي ركزت على أهمية دعم المسار السياسى في ليبيا، استنادًا إلى ملكية الليبيين للعملية السياسية واعتماد نهج المصالحة الوطنية الشاملة كأساس يقود لاستقرار ليبيا، وذلك انطلاقًا من التزام جامعة الدول العربية بمسؤولياتها الأصيلة تجاه الاشقاء في ليبيا والحفاظ على استقلالها ووحدة وسلامة أراضيها. كما التقى سعادة الأمين العام المساعد بعدد من رؤساء الوفود المشاركة في القمة ووزراء ونواب وزراء الخارجية للدول الأعضاء في اللجنة، حيث تم استعراض التطورات المتعلقة بمشروع المصالحة الوطنية الليبية والتنسيق في هذا الصدد بين جامعة الدول العربية والأطراف المحلية والدولية المعنية.