الكاف يدعو مصطفى عبده لحضور نهائي كأس الامم الأفريقية في كوت ديفوار

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تلقي الكابتن مصطفى عبده نجم الاهلي السابق والمنتخب الوطني الأول دعوة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لحضور نهائي كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامته بين نيجيريا وكوت ديفوار مساء الاحد المقبل في أبيدجان.

 

و تلقي المجري الدعوة بوصفه احد الكباتن التاريخيين لمنتخب مصر والذي حمل كأس البطولة في عام ١٩٨٦ بالقاهرة.

 

ووجه عبده الشكر للكاف علي هذه الدعوة الكريمة وأشاد بكأس الأمم الاوروبية الحالية وتنظيمها والتطور الفني الذي شهدته البطولة لتطور مستوي العديد. من الفرق الصغيرة.

 

و قال: كنت اتمني تواجد المنتخب الوطني في النهائي لا سيما وان الطريق كان ممهدا لذلك لكنه غادر البطولة مبكرا ونأمل في اعادة ترتيب الأوضاع حتي تعود مصر لمكانتها علي خريطة كرة القدم الأفريقية لا سيما بعد التطور الكبير الذي طرأ عليها.
 

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