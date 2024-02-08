سفير اليابان بالقاهرة: عظمة الخط العربي والياباني تكمن استخدامهما لنحو ألفين سنة

عربي ودولي
بوابة الفجر

نظم  المركز الثقافي بسفارة اليابان بالقاهرة فعالية للتبادل والتفاعل بين الخط الياباني "الشودو" والخط العربي بمشاركة جمعية طايو للخط الياباني المعروف وبالتعاون مع مؤسسة كومينكان للتعليم المجتمعي بالقاهرة ومؤسسة اليابان بالقاهرة. 
‏حضر الفعالية السفير أوكا هيروشي، سفير اليابان لدي مصر، وتاكيشيما تايكا رئيسة جمعية طايو للخطط الياباني وأعضاء من المؤسسة ومحمد عبد المجيد رئيس مؤسسة الكومنيكان للتعليم المجتمعي في مصر وحازم السنديوني، وهو مصمم جرافكس وخطاط عربي والعديد من طلبة الجامعات والمهتمين بالثقافة اليابانية والخط العربي.
وخلال الفعالية تبادل الطلبة فنون الخط العربي والياباني والأدوات المستخدمة في كل منهما وأنواع وطرائق الخطوط اليابانية والعربية والاختلافات بينها، وكتابة رسائل وعبارات تعبر عن عمق ومتانة العلاقات المصرية اليابانية وتسليط الضوء على مرور 70 عامًا علي العلاقات التنموية بين مصر واليابان.
وفي كلمته، قال سفير اليابان لدي مصر أن تعلم وفهم لغات وثقافات وتاريخ بعضنا البعض يُعد أمرًا في غاية الأهمية في ظل هذا العالم الذي تتزايد فيه العولمة حيث تصطدم أحيانًا القيم بعضها ببعض.

وتطلع السفير إلى أن تُصبح الفعالية فرصة للمزيد من التفاهم والتعاون فيما بيننا، وتعميق الاحترام المتبادل والعمل معًا على خلق عالم يمكن للجميع فيه التعايش بسلام.
وأضاف السفير إن فن الخط الياباني "الشودو"، يقال إنه قد دخل إلى اليابان من الصين مع دخول البوذية في القرن السادس والسابع الميلادي. 

وأضاف: أما الخط العربي فيقال بإنه بدأ في القرن السابع تقريبًا في محاولة لنسخ وكتابة كلمات القرآن الكريم، بشكلٍ أكثر جمالًا، متابعا: وعندما ندرك أن الخط الياباني والعربي قد تم الحفاظ عليهما وتداولهما على مدار ألف أو ألفين سنة، نستشعر عظمة هذا الفن. 
وأشار السفير إلي  قبول اقتراح إدراج فن الخط الياباني "الشودو" ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي لليونسكو من جانب الحكومة اليابانية رسميًا في يوم 26 يناير الماضي. 

وقال إنه من المقرر النظر في تسجيله ضمن التراث الثقافي غير المادي لليونسكو في عام 2026.

جدير بالذكر أن مؤسسة تايويو للخط الياباني قد تأسست عام 1977 بمدينة كيوتو باليابان، وتقوم بتعليم أكثر من 40 فصل دراسي لفنون الخط الياباني بمقاطعة كيوتو اليابانية.

مصر القاهره المصري المركز الثقافي سفارة سفير
Elfagr.org
ads

الأكثر قراءة

"نجاحكم يـسعـدنا" الآن رابط رسمي هـنــا Here.. "اعرف نتيجتك بالدرجات" نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس رابط نتائج 3 إعدادي محافظتي أسيوط - الفيوم

"لـوووووووي".. رابــط رسـمي نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الفـيوم برقم الجلوس أو الاسم {لينك شغال}

"النتيجة ظهرت" لينك معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 جميع المحافظات (استعلم عن نتيجتك 3 إعدادي)

العنابي في مواجهة النشامي .. ملخص وأهداف مباراة قطر وإيران اليوم في نصف نهائي كأس آسيا

جارية الآن (1-1الأشواط الإضافية بث مباشر مشاهدة مباراة جنوب إفريقيا ونيجيريا يلا شوت بدون تقطيع اليوم في كأس إفريقيا

عاجل.. شوبير يكشف تطور جديد في غرامة كهربا

"نتائج الامتحانات Result".. نتيجة الشهادة الإعدادية الفيوم برقم الجلوس.. استعلم عن نتيجتك Natega عبر Elfagr.org

"لووولي مبرووووك".. الرابط الرسمي نتيجة إعدادية القليوبية 2024 رابط جديد لـ نتيجة الصف الثالث الإعدادي.. اعرف نتيجتك بـ الاسم أو رقم الجلوس