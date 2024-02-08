مؤتمر دولي ضخم لتطوير الرياضة يعقد في مصر لأول مرة

أشرف صبحي وزير الرياضة
أشرف صبحي وزير الرياضة

تحتضن مصر خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤتمرا دوليا ضخما لتطوير الرياضة في العالم خلال المرحلة المقبلة.

مؤتمر دولي ضخم لتطوير الرياضة يعقد في مصر لأول مرة

يترأس محمد فضل، عضو اتحاد الكرة السابق، المؤتمر  الذي يحمل عنوان "Football Access Summit"، والمقرر إقامته في زد بارك، خلال يومي 16 و17 فبراير الجاري، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

يشارك في المؤتمر أكثر من 70 متحدثًا من ممثلي الاتحاد الدولي(FIFA)، والاتحاد الإفريقي(CAF)، وLa Liga، ورابطة الدوري الإيطالي (Seria A)، والدوري الوطني لكرة السلة الأمريكي (NBA) بالإضافة إلى ممثلين عن اتحادات وأندية عربية وأوروبية، ومحلية، بهدف تبادل الخبرات حول أحدث الأنظمة والتقنيات لتعزيز نمو صناعة الرياضة في العالم.

تأتي هذه المبادرة في إطار دعم وتنمية مهارات الشباب المهتمين بمجال الرياضة حيث تعكس المؤتمرات العالمية التي تنظمها مصر، ومن بينها "زد بارك" ومجمع ملاعب زد بالشيخ زايد، التفرد والقدرة على استضافة الفعاليات الرياضية والفنية على مستوى عالمي.

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وعلق محمد فضل رئيس المؤتمر على تلك الخطوة قائلا: " أصبحت الرياضة في الوقت الحالي قطاعًا حيويًا وموردًا استراتيجيًا للعديد من الدول، ولدينا الفرصة لاستغلال هذا القطاع بفعالية في مصر".

وأضاف: "نشعر بأهمية تعزيز هذه الصناعة من خلال توفير الفرص للكفاءات المصرية المتميزة، لهذا الغرض قد جاءتني فكرة استقطاب شخصيات رياضية بارزة ومؤثرة، وكبار الشخصيات في ميدان الرياضة، بهدف الاستفادة من خبراتهم القيمة".

وتابع: "يتمثل الهدف الرئيسي في تطوير الرياضة بشكل عام لتحقيق تقدم يسهم في رفع مكانة مصر في هذا المجال ونسعى لتحقيق ذلك عبر استخدام كافة الوسائل الممكنة، والتحدث بشكل مستفيض حول الإجراءات والخطط المستقبلية لتحسين الأوضاع الرياضية".

وقررت الجهات المسئولة عن المؤتمر، تعيين المهندس هاني أبو ريدة، عضو المجلس الأعلى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي "كاف"، رئيسا شرفيا للمؤتمر.

وقال أبو ريدة تعليقا على المشاركة في هذا الحدث: "أشعر بسرور كبير لتقديم هذه المبادرة، حيث أتممت دعوة كبار الشخصيات الرياضية الدولية للمشاركة في المؤتمر".

وأضاف: "هدفنا هو توفير منصة مثالية لهؤلاء الخبراء الرياضيين البارعين ليشاركوا خبراتهم ومعلوماتهم مع الأشخاص المهتمين والمخلصين لتطوير كرة القدم وصناعتها بشكل عام".

وتابع: "نحن واثقون من أن حضور هؤلاء الشخصيات البارزة سيسهم بشكل كبير في إثراء المحتوى الرياضي وتقديم إلهام للمهتمين بمجال كرة القدم. ويعكس هذا الجهد التزامنا بتعزيز التبادل الثقافي وتعزيز التعاون الدولي في ميدان الرياضة".

وأتم: "روح الريادة في تحقيق هذه المبادرة، مجتمعًا، حيث يلتقي الاحتراف والشغف لتحقيق التحول في صناعة الرياضة في مصر والشرق الأوسط".

وقال هيثم عبد العظيم، الرئيس التنفيذي لشركة "أورا ديفلوبرز إيجيبت" المساهمة في تنظيم المؤتمر: "نفتخر بتطوير منشآت رياضية قوية قادرة على استضافة فعاليات دولية، ونسعى من خلال هذا المؤتمر إلى تعزيز الاستثمار الرياضي وبناء قاعدة قوية للناشئين في مصر".

وزير الرياضة محمد فضل كرة السلة الأمريكية الاتحاد الإفريقي الدورى الايطالى
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