كوورة لايف مباشر الآن.. بث حي مباراة النصر والهلال - يوتيوب HD اليوم مشاهدة رابط سريع دون تقطيع

كوورة لايف مباشر الآن.. بث حي مباراة النصر والهلال - يوتيوب HD اليوم مشاهدة رابط سريع بدون تقطيع

كوورة لايف مباشر الآن.. بث حي مباراة النصر والهلال - تويتر HD اليوم مشاهدة رابط سريع دون تقطيع تقام اليوم مواجهة قوية تجمع الهلال والنصر في نهائي كأس موسم الرياض في ختام مباريات البطولة الودية 2024 والتي تشهد مشاركة 3 أندية وهي النصر والهلال وإنتر ميامي الأمريكي وينتظر الجمهور السعودي والعربي المواجهة النارية التي تنطلق اليوم الخميس 8 فبراير في تمام الساعة الثامنة مساء.

كوورة لايف مباشر الآن.. بث حي مباراة النصر والهلال - تويتر HD اليوم مشاهدة رابط سريع دون تقطيع

وتقدم بوابة الفجر الإلكترونية بث مباشر مباراة االنصر والهلال رابط مباشر دون تقطيع وذلك في إطار الخدمات التي تقدمها لقرائها ومتابعيها.

مباراة الهلال والنصر

يستقبل استاد المملكة أرينا النسخة الأولى من ديربي الرياض بين الهلال والنصر التي تقام على أرضه والتي تجمع بينهما في الدورة الودية بالرياض 2024 وفاز النصر بسداسية نظيفة في شباك إنتر ميامي، كما خسر الأخير مباراته الافتتاحية في كأس موسم الرياض ضد الهلال بنتيجة 4-3 ويقام اليوم ديربي الرياض بين النصر والهلال في لقاء حسم اللقب، ويحتاج النصر إلى الفوز أو التعادل لضمان الكأس بينما لا بديل عن الفوز من جانب الهلال.

موعد مباراة الهلال والنصر

تنطلق مباراة الهلال والنصر اليوم الخميس 8 فبراير في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة على ملعب المملكة أرينا.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر

تذاع مباراة الهلال والنصر على الهواء مباشرة عبر قناة SSC 1 HD.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الهلال والنصر

تذاع مباراة الهلال والنصر عبر قناة beIN Sports HD وKuwait Sports 2 HD غير المشفرة على القمر الصناعي نايل سات.

تشكيل النصر المتوقع أمام الهلال في كأس موسم الرياض 2024

في حراسة المرمي: نواف العقيدي.

في خط الدفاع: سلطان الغنام، عبد الاله العمري، ايميريك لابورت، اليكس تيليس.

في خط الوسط: عبدالله الخيبري، اوتافيو دا سيلفا، مارسيلو بروزوفتيش.

في خط الهجوم: تاليسكا، كريستيانو رونالدو، ساديو ماني.

تشكيل الهلال المتوقع أمام النصر في كأس موسم الرياض 2024

في حراسة المرمي: محمد العويس.

في خط الدفاع: حسام طالبي – خليفة الدوسري – سعود عبد الحميد – يانغ سو.

في الوسط: المالكي – ميشيل أوليفيرا – سافيتش – القحطاني.

في خط الهجوم: الكسندر سافيتش – عبد الله الحمدان.