محمود عاشور يقترب من التواجد ضمن طاقم حكام الكان

الفجر الرياضي
محمود عاشور
محمود عاشور

ينتظر متابعي بطولة كأس الأمم الأفريقية، المحطة الأخيرة في المسابقة وهي مباراة النهائي التي تجمع بين المنتخب النيجيري ومنتخب كوت ديفوار.

ويقترب المصري محمود عاشور من التواجد ضمن طاقم حكام المباراة النهائية  والذي يقوده السنغالي عيسى سي بينما يتواجد محمود عاشور على تقنية الفيديو.

وكان المنتخب النيجري قد  استطاع التأهل على حساب جنوب إفريقيا بركلات الترجيح، بينما تأهل كوت ديفوار على حساب الكونغو الديموقراطية بعد الفوز بهدف نظيف.

موعد مباراة النهائي الأفريقي المرتقب

وتقام المباراة في تمام العاشرة مساء الأحد المقبل الموافق الحادي عشر من فبراير المقبل.

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القنوات الناقلة لمبارايات كأس الأمم الافريقية

تنقل المسابقة حصريا على مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الاوسط والذي يأتي ترددها كالاتي:

‏BeIN Sport CUP1 HD

التردد: 10810 
الاستقطاب: أفقي 
معدل الترميز: 27500 
معدل تصحيح الخطأ: 2/3 

‏BeIN Sport CUP 2 HD 
التردد: 10850 
الاستقطاب: أفقي 
معدل الترميز: 27500 
معدل تصحيح الخطأ: 2/3 

‏BeIN Sport CUP 3 English HD 
التردد: 12188 
الاستقطاب: أفقي 
معدل الترميز: 27500 
معدل تصحيح الخطأ: 2/3

كأس الأمم الأفريقية الكونغو الديمقراطية جنوب أفريقيا كوت ديفوار محمود عاشور
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