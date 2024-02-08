الملك حمد بن عيسى آل خليفة يستقبل وزير الداخلية في المنامة

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بوابة الفجر

أعرب الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين عن اعتزاز مملكة البحرين بما يجمعها بمصر الشقيقة من روابط أخوية وثيقة وعلاقات تاريخية عريقة تزداد رسوخًا وتطورًا بفضل الرعاية المستمرة والإرادة المشتركة وقيادة البلدين الشقيقين.

جاء ذلك خلال استقبال الملك اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، الذي يقوم بزيارة للمملكة، في قصر الصافرية، حيث نقل إلى الملك تحيات وتقدير أخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأخلص تمنياته للمملكة وشعبها الكريم بدوام الرخاء والازدهار تحت قيادة جلالته الحكيمة.

فيما أبلغه الملك بنقل تحياته وتمنياته الطيبة للرئيس السيسي ولشعب مصر العزيز مزيدًا من التقدم والنماء.

ورحب الملك  بوزير الداخلية، مشيدا بمثل هذه الزيارات الأخوية والتي تشكل دعمًا لمسيرة التعاون والتنسيق المثمر والعمل المشترك الوطيد على كافة المستويات وبخاصة في المجال الأمني بما يحقق المنفعة المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين ويعزز علاقاتهما القوية والراسخة.

وأعرب الملك خلال اللقاء عن تقديره للدور الذي تقوم به الجالية المصرية في البحرين ومساهمتها البناءة في مسيرة التنمية والبناء طوال العقود الماضية، مشيرا إلى ما يجمع البلدين من سمات مشتركة وتاريخ وحضارة عريقة.

كما ثمن جهود أخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي في توطيد وتوثيق العلاقات الثنائية المتميزة ومواقف مصر الشقيقة المشرفة بقيادة فخامته والداعمة لمملكة البحرين، ومشيدًا بدورها التاريخي الريادي في حماية الأمن القومي العربي والحفاظ على مصالح الأمة العربية وما تمثله من دعامة وركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة.

وتطرق اللقاء إلى التطورات الجارية التي تشهدها المنطقة والمستجدات الإقليمية والدولية موضع الاهتمام المشترك.

من جانبه أعرب وزير الداخلية اللواء محمود توفيق عن بالغ شكره وامتنانه وتقديره للملك على حسن الاستقبال والضيافة، وأثنى على دوره وجهوده في تعزيز وتنمية العلاقات البحرينية المصرية وتطوير أسس التعاون المشترك، مؤكدًا اعتزاز مصر قيادةً وشعبًا بالروابط الأخوية الوثيقة التي تجمعها بمملكة البحرين.

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