أسعار النفط تتجه لمكاسب أسبوعية بأكثر من 5%



ارتفعت أسعار النفط بصورة طفيفة خلال تعاملات اليوم الجمعة التاسع من فبراير شباط، كما تتجه نحو تسجيل مكاسب أسبوعية، في ظل استمرار التوترات في الشرق الأوسط.

ورفضت إسرائيل مقترحًا من حركة حماس لوقف إطلاق النيران، فيما وصل وفد من حماس إلى القاهرة أمس الخميس لإجراء محادثات مع وسطاء من مصر وقطر لوقف إطلاق النار.

من جانبه، علق الرئيس الأميركي جو بايدن بأن سلوك الرد في قطاع غزة قد تجاوز الحد، وأنه يضغط بقوة الآن من أجل التوصل إلى هدنة مستدامة هناك.

في الوقت نفسه، كشفت القيادة المركزية الأميركية عن تنفيذ 7 ضربات ضد 4 زوارق مسيرة تابعة للحوثيين أمس الخميس، وكذلك استهداف 7 صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن كانت معدة للإطلاق ضد سفن بالبحر الأحمر.

أما على صعيد التداولات، استقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 81.64 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي بأقل من 0.1% عند 76.26 دولار لبرميل.

ويتجه الخامان القياسيان للصعود 5.7% لكل منهما خلال الأسبوع.