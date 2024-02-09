ارتفاع قياسي في أسعار الكاكاو بعد تراجع محصول غرب إفريقيا



واصلت العقود الآجلة للكاكاو ارتفاعها لتسجل مستوى قياسيًا وتعزز مكاسبها الحادة هذا الأسبوع، حيث سيطرت المخاوف المرتبطة بنقص الإمدادات على السوق، مما هدد بجعل الشوكولاتة والحلويات الأخرى أكثر تكلفة.

ارتفعت أسعار الكاكاو إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق هذا الأسبوع، حيث أضر سوء الأحوال الجوية بالمحصول في غرب إفريقيا، موطن ثلاثة أرباع الإنتاج العالمي.

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للكاكاو بأكثر من 1000 دولار أو ما يقرب من 40% منذ بداية العام لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق خلال اليوم عند 5874 دولارًا للطن المتري يوم الخميس، متجاوزة ذروة عام 1977 البالغة 5379 دولارًا للطن.

ويشكل هذا زيادة قدرها قرابة 600 دولار للطن منذ إغلاق الجمعة الماضية، ويضع العقد عند أعلى مستوى منذ 65 عامًا.

وقال محلل السلع في شركة TD Asset Management حمزة حسين، لشبكة CNBC الخميس: "إن أنماط الطقس المتغيرة تعني أن العائدات المحتملة للكاكاو أصبحت الآن ضعيفة بشكل دائم".

وتتسبب ظاهرة النينيو المناخية في ارتفاع درجات الحرارة في غرب إفريقيا، مما يضر بمحصول المحاصيل في غانا وساحل العاج، وهما أكبر منتجين للفاصوليا.

وتضاعفت الأسعار خلال العام الماضي، حيث تعرض المزارعون في غرب إفريقيا، الذين يشكلون الجزء الأكبر من الإمدادات العالمية، لأضرار بالغة بسبب الأحوال الجوية القاسية.

وبالتالي، ارتفعت أسعار الحلوى والشوكولاتة، كما من المتوقع أن يؤثر ارتفاع أسعار الكاكاو على نتائج شركات صناعة الشوكولاتة مثل Hershy's التي قالت الخميس، إن ارتفاع الأسعار سيحد من نمو الأرباح هذا العام.

ويحذر محللون من احتمال ارتفاع الأسعار إلى 6 آلاف دولار للطن الواحد، حيث تتجه إمدادات الكاكاو العالمية إلى الانخفاض عن مستوى الطلب للموسم الثالث.