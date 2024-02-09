ميرسك تحذر من تأثير وفرة المعروض في سوق الشحن على أرباحها



حذرت شركة ميرسك Maersk، من أن الوفرة في قدرة شحن الحاويات ستضر بالأرباح أكثر من المتوقع هذا العام وقالت إن القفزة الكبيرة في أسعار الشحن بسبب الاضطراب في البحر الأحمر أضرّت بأسهمها.

ويتناقض هذا التحذير، الذي دفع شركة الشحن الدنماركية العملاقة إلى تعليق برنامج إعادة شراء أسهمها، بشكل صارخ مع تفاؤل المستثمرين حيال هذا القطاع.

وكانت أسهم شركات شحن الحاويات من بين الأفضل أداء في أوروبا هذا العام بعد أن أدى تغيير مسار السفن في أعقاب الهجمات التي شنها المسلحون الحوثيون على السفن التجارية في البحر الأحمر إلى زيادة أسعار الشحن.

وانخفضت أسهم ميرسك 17 %، هذا اليوم إلى مستويات شوهدت آخر مرة قبل بدء اضطرابات البحر الأحمر في ديسمبر /كانون الأول. وانخفضت أسهم شركة هاباج لويد المنافسة نحو 11 %.