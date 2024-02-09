المركزي الصيني يشجع الشركات على قبول بطاقات الدفع الأجنبية



بدأت الصين بتشجيع البنوك والشركات المحلية على قبول التعامل بالبطاقات المصرفية الأجنبية لمعاملاتها المالية، كما تدرس خطوات لاحقة لجعل الدفع عبر الهاتف المحمول للزوار الدوليين أكثر سهولة، وفق تصريحات نائب محافظ بنك الشعب الصيني تشانغ تشينغ سونغ.

وقال سونغ: "يتم تشجيع البنوك والقطاعات الأخرى، مثل الفنادق والمطاعم والمتاجر الكبرى وحتى المقاهي، على قبول البطاقات المصرفية الأجنبية".

وتأتي تصريحات سونغ لقناة CNBC، في وقت كثفت فيه بكين جهودها لتشجيع زيارات السياح الأجانب ورجال الأعمال بعد أن وضعت السلطات في الأشهر القليلة الماضية سياسات سفر دون تأشيرة للمقيمين في العديد من دول أوروبا وجنوب شرق آسيا، بعد ضوابط حدودية صارمة أثناء الوباء.

وفي مكالمة مع مسؤولين تنفيذيين في Visa حول الأرباح في أواخر يناير/ كانون الثاني، ذكروا أن عدد المسافرين داخل وخارج البر الرئيسي للصين "استمر في التحسن، لكن بقي أقل من مستويات عام 2019".

إلى ذلك، بدأت شركات الخدمات المالية الأجنبية في الوصول بشكل أفضل إلى أسواق الصين، بعد سنوات من الانتظار انتقدت خلالها الشركات الدولية بكين لتفضيلها اللاعبين المحليين.

وأعلنت ماستركارد في نوفمبر/ تشرين الثاني أن مشروعها المشترك في الصين حصل على موافقة بنك الشعب الصيني لبدء معالجة المدفوعات المحلية. وانتظر المشروع ما يقرب من أربع سنوات منذ أن تمت الموافقة على طلبه لبدء الاستعدادات من حيث المبدأ.