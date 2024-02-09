انخفاض طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في أميركا بأكثر من المتوقع

الاقتصاد
بوابة الفجر

 

تراجع عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي بأكثر من المتوقع، مما يشير إلى قوة سوق العمل رغم الزيادة الأخيرة
في تسريح العمال.

وقالت وزارة العمل الأميركية الخميس 8 فبراير إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانة البطالة انخفضت 9 آلاف عند 218 ألفًا خلال الأسبوع المنتهي في الثالث من فبراير شباط، حيث تشير القراءة السابقة لطلبات إعانة البطالة 227 ألفًا.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يسجل عدد الطلبات 220 ألفًا في الأسبوع الماضي.

 

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