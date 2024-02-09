تراجع الين لأقل مستوى في شهرين ونصف مع قوة الدولار



تراجع الين لأقل مستوى في عشرة أسابيع خلال تعاملات اليوم الجمعة التاسع من فبراير شباط، وسط ارتفاع الدولار الأميركي ومكاسب سوق الأسهم، وذلك وسط انحسار رهانات المتعاملين على مدى سرعة رفع بنك اليابان لمعدل الفائدة.

وكانت العملة اليابانية تراجعت عند 149.495 ين لكل دولار لأول مرة منذ السابع والعشرين من نوفمبر تشرين الثاني، قبل أن تقلص تلك الخسائر عند 149.39 ين لكل دولار.

ووسط تلك التراجعات، تتجه العملة اليابانية نحو خسائر أسبوعية بنسبة 0.7% على مدار الأسبوع، فيما يتجه الدولار الأميركي نحو مكاسب أسبوعية بنسبة 0.2%.



وأدلى عدد من مسؤولي الفدرالي الأميركي هذا الأسبوع بتصريحات تؤيد تصريحات رئيس الفدرالي في آخر اجتماع للبنك بشأن أن البنك غير متعجل لبدء خفض الفائدة في مارس آذار.

هذا وارتفعت الأسهم اليابانية عند أعلى مستوى في 34 عامًا، إذ تجاوز المؤشر نيكي حاجز الـ37 ألف نقطة، قبل أن يقلص مكاسبه دون تلك المستويات في نهاية الجلسة.