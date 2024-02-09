تراجع مؤشر مديري المشتريات في دبي لأقل مستوى في 4 أشهر خلال يناير



تراجع مؤشر مديري المشتريات PMI في دبي إلى أدنى مستوياته في 4 أشهر خلال يناير كانون الثاني، بضغط من تزايد المنافسة في السوق ومخاوف تداعيات أزمة البحر الأحمر على سلاسل التوريد.

وبحسب بيانات مؤشر مديري المشتريات في دبي والصادر من S&P Global اليوم الجمعة التاسع من فبراير شباط، تراجع المؤشر من أعلى مستوى في 16 شهرًا إلى 56.6 نقطة خلال يناير كانون الثاني، مقابل 57.7 نقطة في ديسمبر كانون الأول.

وعلى الرغم من ذلك ظل المؤشر أعلى بنقطتين من المتوسط طويل المدى 54.6 نقطة.

كما أشار البيانات إلى أن التوسع في الإنتاج والطلبات الجديدة ظل ملحوظًا مع استمرار ارتفاع طلب العملاء.

على الجانب الآخر، تراجع التفاؤل تجاه النشاط المستقبلي بشكل حاد ووصل إلى أدنى مستوى له منذ 13 شهرًا، وذلك وسط تزايد المخاوف بشأن المنافسة في السوق، وكذلك المخاوف بشأن تأثير تعطل سلسلة التوريد في البحر الأحمر.

كما أشارت البيانات إلى زيادة قوية في النشاط غير المنتج للنفط على مستوى دبي في بداية العام الجاري.

وكان ولي عهد دبي حمدان بن محمد بن راشد أعلن الشهر الماضي نمو اقتصاد دبي بنحو 3.3% في أول 9 أشهر من 2023، وذلك وسط قطاع خدمات الإقامة والطعام بنسبة 11.1%، والنقل والتخزين بنسبة 10.9%.