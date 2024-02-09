أسعار الذهب تتجه نحو خسائر أسبوعية مع قوة الدولار



استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة التاسع من فبراير شباط وسط هدوء التعاملات تزامنًا مع عطلة في الأسواق الصينية بمناسبة العام القمري الجديد، لكنها تتجه نحو تسجيل خسائر أسبوعية.

ومن المقرر أن تظل بورصة شنغهاي للعقود الآجلة مغلقة في الفترة من التاسع إلى السادس عشر من فبراير شباط الجاري بمناسبة عطلة السنة القمرية الجديدة.

هذا وتلقي المخاوف بشأن الشرق الأوسط بظلالها على الأسواق بعدما قصفت القوات الإسرائيلية مناطق في مدينة رفح الحدودية الجنوبية بعد أن رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مقترح هدنة قدمته حركة حماس.

وعلى صعيد التداولات، استقرت العقود الآجلة للذهب عند 2048 دولارًا للأونصة، فيما تراجع المعدن 0.3% منذ بداية الأسبوع.

على الجانب الآخر، يتجه مؤشر الدولار وعوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات لجني مكاسب أسبوعية.

واكتسب الدولار بعض الدعم من تراجع آمال المستثمرين بأن يبدأ الفدرالي الأميركي خفضًا مبكرًا لمعدل الفائدة، في ظل البيانات الاقتصادية القوية.

ومنح عدد من المتحدثون باسم الفدرالي يوم الأربعاء مجموعة متنوعة من الأسباب لعدم الشعور بالحاجة الملحة لبدء التيسير النقدي في أميركا قريبًا.

ووفقًا لأداة CME FedWatch، تشير احتمالات بنسبة 61% إلى أن الفدرالي سيبدأ خفض معدل الفائدة في مارس آذار.