أعضاء الصفوة يكرمون مجلس الإدارة والوزير يشيد بالطفرة الإنشائية

كرم أعضاء الجمعية العمومية بنادي الصفوة مجلس إدارة النادي برئاسة المهندس عادل اسماعيل بعد الانجازات الكبيرة التي تحققت في الفترة الأخيرة في عهد مجلس الإدارة الحالي.

و تفاجأ جميع أعضاء مجلس الإدارة بقيام أعضاء النادي بتكريم مجلس الإدارة في سابقة نادرا ما تحدث في الأندية المصرية علي المجهودات الكبيرة التي بذلت في تطوير النادي ومن ضمنها إنشاء حمام سباحة اوليمبي وهو ماكان بمثابة الحلم لأعضاء النادي وكذلك إنشاء صالة جمباز مجهزة وتوسيع صالة الألعاب النزالية وتطوير الحديقة النباتية.

وقام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بافتتاح حمام السباحة الأوليمبي وزيارة النادي الاسبوع الماضي بصحبة محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غرابة واشادوا بالطفرة المعمارية التي حدثت في عهد مجلس الإدارة الحالي.

ويضم مجلس إدارة نادي الصفوة المهندس عادل إسماعيل رئيسا وإبراهيم بحلاق نائبا والمستشار أحمد المسلمي أمينا للصندوق وفي العضوية أسامة ابوزيد وحمادة صقر وعبد الحليم الرماح واسلام غنيم وهدي مصطفي وهند قمصان