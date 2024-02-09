عبر فيسبوك.. شخص مجهول يواصل إبتزاز صحفية بصور مفبركة

يواصل شخص مجهول إبتزاز صحفية (م.ب)، إلكترونيًا، حيث قام بانشاء حساب فيسبوك آخر، يحمل أسم (ص.ع.ج)، وقام بنشر صور إباحية مفبركة لها، حيث قام المتهم بتركيبها ببرنامج الفوتوشوب مجددًا

وكانت تعرضت صحفية، للإبتزاز الإلكتروني، علي يد شخص مجهول، حيث فوجئت الضحية، بقيام شخص بإنشاء حساب فيسبوك،، بنشر صور إباحية مفبركة لها، حيث قام المتهم بتركيبها ببرنامج الفوتوشوب، وقام بارسال هذه الصور لاصدقائها علي موقع التواصل الإجتماعي.

وحررت الصحفية "م.ب"، محضرا حمل رقم 12 أحوال بوحدة مكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع أمن القاهرة، تتهم شخص مجهول لقيامه بإبتزازها إلكترونيا عبر موقع التواصل الإجتماعي، وتركيب صور مفبركة لها، ونشر أرقام هواتف علي صفحات التواصل الإجتماعي، ومعه عبارات خادشة للحياء.

وتجري الأجهزة الأمنية عملية فحص للبلاغ لسرعة تحديد المتهم وضبطه.

وناشدت الصحفية الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية لسرعة ضبط المتهم وتقديمه للعدالة.