خالد جلال: حسام حسن مدرب له تاريخ كبير ويعرف كيفية إدارة الأزمات

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

عبرخالد جلال، نجم الزمالك السابق عن سعادته الكبيرة بتولي حسام حسن القيادة الفنية لمنتخب مصر، مشيرًا إلى أنه يستحق ذلك بعد تاريخه الكبير في كرة القدم المصرية.

وقال خالد جلال في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا مع الإعلامي محمد عباس المذاع على قناة المحور: "في البداية كنت مع تواجد مدير فني مصري على رأس القيادة الفنية لمنتخب مصر، وحسام مدرب كبير وتولى قيادة منتخب الأردن والعديد من الأندية وله تاريخ كبير".

وأكمل: "البعض متخوف من حماس وعصبية حسام ولكنه يمتلك خبرات كافية، والمنتخب يختلف عن الأندية في طريقة التعامل مع اللاعبين والسوشيال ميديا".

وأردف: "يجب أن يقدم اتحاد الكرة كل الدعم لحسام حسن والجهاز الفني بالكامل، وسعيد بالأخبار التي تشير إلى انضمام أحمد الكأس وسعفان الصغير إليهم".

وأتم: "ولا بد من إعطاء الجهاز الفني فرصة حتى نهاية تصفيات كأس العالم 2026، ونمتلك مدربين محليين متميزين قادرين على صناعة الفارق".

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